Кузнецов: У футболистов огромное желание попасть на чемпионат Европы

Главный тренер юношеской сборной Украины U-17 (футболисты не старше 2005 года) Олег Кузнецов рассказал о подготовке команды к элит-раунду.

На днях юношеская команда готовится к элитному раунду отбора Евро-2022 (U-17), который с 20 по 26 апреля будет проходить в Италии. Кроме хозяев сине-желтым предстоит сыграть с командами Косово и Польши.

— Олег Владимирович, все ли идет по плану при подготовке вашей команды к элит-раунду?

— В принципе, да. Все, что мы планируем, исполняется. Работаем в двухразовом режиме. Физическая форма ребят мне нравится.

— Удалось ли собрать всех футболистов, которые были в списке?

— Да. Те 20 исполнителей, на которых мы рассчитываем, находятся в строю.

— Как изучаете соперников?

— Я просмотрел несколько матчей сборной Косова, но футболистам мы даем информацию на теоретическом занятии в преддверии поединка. А уже в первый игровой день наглядно понаблюдаем за итальянцами и поляками.

— Италия – безоговорочный лидер нашей группы?

— На бумаге – да. Во-первых, это сборная с именем, а во-вторых, итальянцы – хозяева соревнований.

— У соперников преимущество нашей команды, учитывая, что украинские футболисты не проводили официальных матчей?

— Конечно. Отсутствие игровой практики, вероятно, является главной проблемой нашей сборной. Несмотря на это, тот же Владислав Кравец тренировался с "Баварией". Максим Деркач был в "Аталанте". Андрей Маткевич и Максим Василец работали с "Брюгге". Давид Фесюк представляет "Хайдук". Там же занимался Степан Лысенко. Также мы имеем в своем составе двух нападающих, представляющих "Ювентус" и "Милан". Верю, что этот опыт поможет ребятам показать свои лучшие качества.

— Кстати, каковы первые впечатления от Андрея Фирмана и Влада Нагрудного?

— Есть небольшая языковая проблема с Владиславом, так что Андрею приходится быть его переводчиком. По тренировкам видно, что ребята стараются. Проводим с ними много бесед, чтобы они как можно быстрее вписались в наши ряды. Еще есть время, но все, безусловно, покажут сами матчи турнира.

— За счет каких качеств наша команда может добиться поставленных целей?

— На нашей земле идет война, поэтому мы говорим ребятам, что нужно доставать дополнительные резервы, быть более сконцентрированными, требовательными к себе. А то, что у футболистов огромное желание попасть на чемпионат Европы, видно из их отдачи на тренировках, - сказал Кузнецов.