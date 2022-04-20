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Начали с уверенной победы. Сборная Украины U-17 обыграла Косово

Юношеские сборные Украины
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Юные украинцы забили дважды в конце игры

Начали с уверенной победы. Сборная Украины U-17 обыграла Косово

Фото: пресс-служба УАФ

Новина українською

Сегодня, 20 апреля юношеская сборная Украины U-17 стартовала с победы в элит-раунде квалификации Евро-2022, который проходит в Италии.

Подопечные Олега Кузнецова обыграли сверстников из Косово со счетом 2:0. На 75-й минуте счет в матче открыл хавбек киевского "Динамо" Дмитрий Кремчанин, а уже в компенсированное время второй мяч забил динамовец Алексей Гусев.

23 апреля юные украинцы сыграют с Польшей, а 26-го - против Италии. Юношеский чемпионат Европы пройдет с 16 мая по 1 июня в Израиле.

Косово U-17 - Украина U-17 0:2

Голы: Кремчанин, 75, Гусев, 90+1

Победитель элит-раунда отбора в группе 6 будет выступать в квартете А вместе с Израилем, Германией и Люксембургом. Вторая команда группы может попасть в квартет В вместе с Францией, Нидерландами и Болгарией.

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В статье: Косово Украина U-17
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