Тренер сборной U-17: Ребята победили Косово за счет характера
Юношеская команда стартовала с победы в отборе на Евро-2022
Фото: пресс-служба УАФ
Главный тренер юношеской сборной Украины Олег Кузнецов прокомментировал победу над Косово (2:0) в элит-раунде отбора Евро-2022 (U-17).
"Игра получилась тяжелой, но хорошо, что мы победили. Мы больше контролировали мяч, а соперник пытался действовать на контратаках. Было видно, что нашим ребятам явно не хватало игровой практики. Клубные тренировки — это одно, но игрового тонуса, повторюсь, не хватало. Если бы до элит-раунда удалось провести один-два спарринга, то, думаю, было бы легче.
На протяжении всего матча было видно, что если не хватает физических кондиций, то и голова не так работает. Несмотря на это, важно, что все ребята старались, они очень хотели победить и добились своего — прежде всего, за счет характера. В плане турнирного положения этот поединок не слишком решает, но в психологическом плане победа, безусловно, поможет игрокам лучше готовиться к следующему матчу.
У нас будет теория, на которой разберем игру против Косово, укажем подопечным на ошибки и перейдем к изучению сборной Польши, поединок против которой будет не менее сложным", - сказал Кузнецов.
Напомним, что юные украинцы сыграют с Польшей 23 апреля.
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