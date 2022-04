Кэп юношеской сборной Косово, семью которого истребили сербы, вручил подарок капитану Украины U-17

Вчера, 20 апреля, юношеская сборная Украины U-17 стартовала с победы в элит-раунде квалификации Евро-2022, данный раунд проходит в Италии. Подопечные Олега Кузнецова обыграли своих сверстников из Косово со счетом 2:0.

Перед стартовым свистком соперники поддержали Украину. Игбалл Яшари, 56 членов семьи которого были убиты сербскими войсками, вручил капитану "сине-желтых" Яновичу футболку с подписями всех игроков сборной Косово.

???????? Our captain, Igball Jashari, whose 56 members of his legendary Jashari family were killed by Serbian forces gifts a shirt with signatures of all #Kosova players to Ukraine captain.#KOSUKR | @ZoryaLondonsk https://t.co/350QyAlMUm