Кэп юношеской сборной Косово, семью которого истребили сербы, вручил подарок капитану Украины U-17
Жест поддержки
Kosovan Football
Вчера, 20 апреля, юношеская сборная Украины U-17 стартовала с победы в элит-раунде квалификации Евро-2022, данный раунд проходит в Италии. Подопечные Олега Кузнецова обыграли своих сверстников из Косово со счетом 2:0.
Перед стартовым свистком соперники поддержали Украину. Игбалл Яшари, 56 членов семьи которого были убиты сербскими войсками, вручил капитану "сине-желтых" Яновичу футболку с подписями всех игроков сборной Косово.
???????? Our captain, Igball Jashari, whose 56 members of his legendary Jashari family were killed by Serbian forces gifts a shirt with signatures of all #Kosova players to Ukraine captain.#KOSUKR | @ZoryaLondonsk https://t.co/350QyAlMUm— Kosovan Football ???????? (@kosovanfooty_EN) April 20, 2022
Победитель элит-раунда отбора в группе 6 будет выступать в квартете А вместе с Израилем, Германией и Люксембургом. Вторая команда группы может попасть в квартет В вместе с Францией, Нидерландами и Болгарией.
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