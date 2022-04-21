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Кэп юношеской сборной Косово, семью которого истребили сербы, вручил подарок капитану Украины U-17

Юношеские сборные Украины
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Кэп юношеской сборной Косово, семью которого истребили сербы, вручил подарок капитану Украины U-17

Kosovan Football

Новина українською

Вчера, 20 апреля, юношеская сборная Украины U-17 стартовала с победы в элит-раунде квалификации Евро-2022, данный раунд проходит в Италии. Подопечные Олега Кузнецова обыграли своих сверстников из Косово со счетом 2:0.

Перед стартовым свистком соперники поддержали Украину. Игбалл Яшари, 56 членов семьи которого были убиты сербскими войсками, вручил капитану "сине-желтых" Яновичу футболку с подписями всех игроков сборной Косово.

Победитель элит-раунда отбора в группе 6 будет выступать в квартете А вместе с Израилем, Германией и Люксембургом. Вторая команда группы может попасть в квартет В вместе с Францией, Нидерландами и Болгарией.

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В статье: Украина U-17
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