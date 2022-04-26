  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Юношеские сборные Украины
  4. Отбор на Евро U-17. Украина - Италия. Смотреть онлайн, прямая видео трансляция
В тренде

Отбор на Евро U-17. Украина - Италия. Смотреть онлайн, прямая видео трансляция

Юношеские сборные Украины
(2 голосов)

Решающий матч для команды Олега Кузнецова

Отбор на Евро U-17. Украина - Италия. Смотреть онлайн, прямая видео трансляция

Новина українською

Во вторник, 26 апреля, в итальянской Сиене сборная Украины U-17 (футболисты не старше 2005 года рождения) сыграет третий, решающий матч в элит-раунде квалификации Евро 2022. Соперником команды Олега Кузнецова будет сборная Италии.

В первом туре элит-раунда отбора юношеская сборная Украины (футболисты не старше 2005 года рождения) победила команду Косово (2:0), а во втором, к сожалению, уступила Польше (2:3). Таким образом, для того чтобы выйти в финальную часть Евро, сине-желтым нужна только победа (или же надеяться на победу Косово в параллельном матче).

Отбор к Евро-2022 U-17. Элит-раунд

Италия U-17 - Украина U-17

Начало игры - 16:00

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Юношеская сборная Украины (U-17)
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
alex.belogubko (одесса)
26.04.2022 в 17:12
если они полякам проиграли а италии тем более
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...