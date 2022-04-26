Отбор на Евро U-17. Украина - Италия. Смотреть онлайн, прямая видео трансляция
Решающий матч для команды Олега Кузнецова
Во вторник, 26 апреля, в итальянской Сиене сборная Украины U-17 (футболисты не старше 2005 года рождения) сыграет третий, решающий матч в элит-раунде квалификации Евро 2022. Соперником команды Олега Кузнецова будет сборная Италии.
В первом туре элит-раунда отбора юношеская сборная Украины (футболисты не старше 2005 года рождения) победила команду Косово (2:0), а во втором, к сожалению, уступила Польше (2:3). Таким образом, для того чтобы выйти в финальную часть Евро, сине-желтым нужна только победа (или же надеяться на победу Косово в параллельном матче).
Отбор к Евро-2022 U-17. Элит-раунд
Италия U-17 - Украина U-17
Начало игры - 16:00
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