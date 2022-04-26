Без чемпионата Европы. Юношеская сборная Украины проиграла Италии

Сегодня в итальянской Сиене подопечные Олега Кузнецова провели третий решающий матч в элит-раунде квалификации Евро-2022 (U-17).

Для первого места в группе, которое давало шанс на выход на Евро-2022, нужно побеждать хозяев. С этой задачей Украина U17 не справилась - 1:3 и итоговое третье место в группе. Итальянцы без проблем шагают на европейское первенство.

Украина (U-17) - Италия (U-17) - 1:3

Голы: Балаба (90+3) — Вакка (28), Ди Маджо (59), Липани (74)