Мимо Евро. Украина U-17 - Италия U-17 1:3. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видеообзор матча между юношескими сборными Украины и Италии. К сожалению, подопечные Олега Кузнецова не сумели обыграть сильного соперника, что перекрыло им дорогу на Евро-2022.

Читайте также Без чемпионата Европы. Юношеская сборная Украины проиграла Италии

Украина (U-17) - Италия (U-17) - 1:3

Голы: Балаба (90+3) — Вакка (28), Ди Маджо (59), Липани (74)