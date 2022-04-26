Мимо Евро. Украина U-17 - Италия U-17 1:3. Видео голов и обзор матча
Играли неплохо - победить не сумели
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Вашему вниманию видеообзор матча между юношескими сборными Украины и Италии. К сожалению, подопечные Олега Кузнецова не сумели обыграть сильного соперника, что перекрыло им дорогу на Евро-2022.
Украина (U-17) - Италия (U-17) - 1:3
Голы: Балаба (90+3) — Вакка (28), Ди Маджо (59), Липани (74)
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
26.04.2022 в 21:47
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