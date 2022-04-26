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Мимо Евро. Украина U-17 - Италия U-17 1:3. Видео голов и обзор матча

Юношеские сборные Украины
(1 голосов)

Играли неплохо - победить не сумели

Мимо Евро. Украина U-17 - Италия U-17 1:3. Видео голов и обзор матча

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Вашему вниманию видеообзор матча между юношескими сборными Украины и Италии. К сожалению, подопечные Олега Кузнецова не сумели обыграть сильного соперника, что перекрыло им дорогу на Евро-2022.

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Украина (U-17) - Италия (U-17) - 1:3
Голы: Балаба (90+3) — Вакка (28), Ди Маджо (59), Липани (74)

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В статье: Украина U-17
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
26.04.2022 в 21:47
всех пацанов тренеруют физруки типа Ротаня --поэтому такой результат
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