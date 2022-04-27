Кузнецов: Сборная Украины U-17 показала 50% своих возможностей

Главный тренер юношеской сборной Украины U-17 Олег Кузнецов оценил выступление своей команды в элит-раунде квалификации Евро-2022. Вчера "сине-желтые" проиграли Италии (1:3) в заключительном матче отбора и финишировали на третьем месте в своей группе.

— Олег Владимирович, в решающем для нас матче итальянцы оказались сильнее…

— В первом тайме, на мой взгляд, была равная игра, но сопернику удалось забить. Дебют второй половины матча был за нами, мы создали несколько моментов, но досадное удаление сыграло свою роль. Нашу команду вообще на этом турнире преследовал нефарт. В частности, сборная Италии использовала, по сути, все, что создала. К тому же, было много объективных причин, почему мы так выступили.

— Именно эпизод с красной карточкой стал ключевым в матче?

— Конечно. Я бы назвал несколько минут, поскольку итальянцы сразу забили, а мы еще и пенальти не реализовали. Сложно, когда проигрываешь в два мяча и играешь в меньшинстве, переломить ход встречи в матче с таким сильным соперником. Однако у меня нет претензий к игрокам. Ребята показали все, что они на сегодняшний день могли.

— Вы хорошо знаете эту команду. Подготовки к турниру практически не было. На сколько процентов ребята сыграли?

— Считаю, что процентов на 50-60, не больше. То, что они показывали раньше, особенно в квалификационном турнире, и сейчас — это небо и земля. Сейчас я многих не узнал, но опять же на это были объективные причины. Футболистам не хватило игровой практики, многие из них вообще тренировались только на искусственных полях.

Когда ноги не бегут, то и голова перестает работать. Было много необоснованных потерь, игроки иногда принимали нелогичные решения, но это все из-за отсутствия полноценной подготовки. К примеру, те же итальянцы в этом году сыграли, если не ошибаюсь, 10 матчей. Что-то подобное имеют в своем активе и поляки. Поэтому от реальности никуда не денешься.

— Сами футболисты очень расстроились, что не попали на Евро?

— Не без этого, но они молодцы, профессионалы. Они понимают, что на этом жизнь не заканчивается. Для них было приятно встретиться друг с другом. Надо было видеть, как они прощались. Впереди много работы, и игроки понимают это.

— Несмотря на то, что война продолжается, есть хотя бы предварительные планы дальнейшей работы?

— Наши следующие официальные матчи запланированы на осень 2023 года, когда пройдет квалификационный турнир Евро-2024 (U-19). К тому времени должны быть тренировочные сборы, но будут ли они, пока сказать трудно. В стране идет война, и прогнозировать что-либо сейчас нереально. Будем надеяться, что война скоро закончится нашей победой и все войдет в привычное русло", - подытожил Кузнецов.