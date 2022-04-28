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Сборная Украины U-19 узнала потенциальных соперников на Евро-2022

Юношеские сборные Украины
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Но для начала туда нужно квалифицироваться

Сборная Украины U-19 узнала потенциальных соперников на Евро-2022

Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов

Новина українською

Сегодня, 28 апреля, в словацком Шаморине состоялась жеребьевка Евро-2022 (U-19). В случае попадания в финальный турнир сборная Украины сыграет в группе В вместе с Англией, Израилем и Австрией.

Евро-2022 (U-19). Финальный турнир

Группа А: Словакия, Румыния, Италия, Франция.

Группа B: Англия, Израиль, победитель группы 6, Австрия.

Финальный турнир продлится с 18 июня по 1 июля в Словакии. По две лучшие команды из каждой группы выйдут в полуфинал. Предусмотрен и матч за пятое место, поскольку пять сильнейших сборных Евро-2022 (U-19) получат путевки на ЧМ-2023 (U-20) в Индонезии.

В настоящее время известны семь из восьми участников чемпионата Европы. Кроме сборной Словакии, получившей прямой пропуск в финальную стадию на правах хозяина, это победители групп элит-раунда Австрия, Англия, Израиль, Италия, Румыния и Франция. Последний финалист определится в июне в мини-турнире, где выступит юношеская сборная Украины.

Напомним, что сине-желтые попали в группу 6, где встретятся с командами Нидерландов, Норвегии и Сербии. Соревнования должны были проходить с 23 по 29 марта в Нидерландах. В связи с военной агрессией против Украины УЕФА изменил срок. Матчи с участием нашей команды запланированы на 1-е (с Норвегией), 4-е (Сербией) и 7 июня (Нидерландами).

Напомним, что команда Владимира Езерского в квалификационном раунде заняла первое место в группе: обыграла Мальту (4:2) и Финляндию (2:1), а также сыграла вничью с Польшей (2:2).

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В статье: Украина U-19
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Источник:
УАФ

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