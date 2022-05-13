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Подарок на День рождения: Шевчук вошел в тренерский штаб сборной U-19

Юношеские сборные Украины
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(1 голосов)

Будет совмещать с работой в ровенском "Вересе"

Подарок на День рождения: Шевчук вошел в тренерский штаб сборной U-19

Фото: ФК Олимпик Донецк

Новина українською

Известный в прошлом футболист Вячеслав Шевчук вошел в тренерский штаб юношеской сборной Украины U-19. Об этом сообщает в своем Telegram-канале журналист Игорь Бурбас.

По данным источника, тренерская карьера не помешает Шевчук совмещать функции спортивного директора в ровенском "Вересе".

Добавим, что подопечные Владимира Езерского вскоре проведут заключительные матчи отбора на Евро-2022. В июне сине-желтые сыграют с Норвегией (1 июня), с Сербией (4 июня) и Нидерландами (7 июня).

К слову, сегодня Вячеслав Шевчук отмечает День рождения - экс-защитнику сборной Украины исполняется 42 года. На протяжении своей карьеры Шевчук играл за такие клубы, как "Подолье", "Металлург" (Запорожье), "Шахтер", "Металлург" (Донецк), "Шинник" (Ярославль), "Днепр". После завершения игровой карьеры он работал тренером "Шахтера" U-17, а также возглавлял донецкий "Олимпик".

Осенью 2021 года Вячеслав получил должность спортивного директора в "Вересе".

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В статье: Вячеслав Шевчук Украина U-19 Верес (Ровно) Игорь Бурбас
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Комментарии (3)
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K-Spirit (Киев)
13.05.2022 в 13:21
Не обоссытся?
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bato28
13.05.2022 в 12:36
Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот --- Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) --- Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.
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Poligraf P ( Івано-Франківськ)
13.05.2022 в 12:36
Що таке ДР? День " рождєнія "? Це по якому "язику"?
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