Подарок на День рождения: Шевчук вошел в тренерский штаб сборной U-19

Известный в прошлом футболист Вячеслав Шевчук вошел в тренерский штаб юношеской сборной Украины U-19. Об этом сообщает в своем Telegram-канале журналист Игорь Бурбас.

По данным источника, тренерская карьера не помешает Шевчук совмещать функции спортивного директора в ровенском "Вересе".

Добавим, что подопечные Владимира Езерского вскоре проведут заключительные матчи отбора на Евро-2022. В июне сине-желтые сыграют с Норвегией (1 июня), с Сербией (4 июня) и Нидерландами (7 июня).

К слову, сегодня Вячеслав Шевчук отмечает День рождения - экс-защитнику сборной Украины исполняется 42 года. На протяжении своей карьеры Шевчук играл за такие клубы, как "Подолье", "Металлург" (Запорожье), "Шахтер", "Металлург" (Донецк), "Шинник" (Ярославль), "Днепр". После завершения игровой карьеры он работал тренером "Шахтера" U-17, а также возглавлял донецкий "Олимпик".

Осенью 2021 года Вячеслав получил должность спортивного директора в "Вересе".