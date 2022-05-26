Езерский: Сделаем все возможное, чтобы добыть путевку на чемпионат Европы
В июне сборная Украины U-19 проведет 3 поединка
Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов
Главный тренер сборной Украины U-19 Владимир Езерский рассказал о готовности команды к предстоящим матчам элит-раунда квалификации Евро 2022.
"В последний раз виделись восемь месяцев назад. Нет игровой практики, нет игрового тонуса. Конечно, я следил за игроками и был на связи с тренерами киевского "Динамо", "Шахтера", "Руха" и всех других команд, чтобы собрать максимально информацию, кто и как работает. Сделали группу.
Последние две недели мы работали в группе: кто индивидуально, кто с командами. Ребята выкладывали всю информацию в группу, и поэтому у меня есть какая-то минимальная информация, как они готовы.
Мы ставим перед собой максимальные задачи. Много обстоятельств, но поверьте, мы сделаем все возможное, чтобы получить путевку на чемпионат Европы", – сказал Езерский.
Напомним, в июне сине-желтые сыграют с Норвегией (1 июня), Сербией (4 июня) и Нидерландами (7 июня).
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