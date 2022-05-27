Экс-игрок сборной Украины организовал подготовку юношеской команды в Нидерландах

Ведущий программы "ТаТоТаке" Роберто Моралес рассказал о том, что подготовка сборной Украины U-19 в Нидерландах к элит-раунду квалификации на Евро-2022 была на грани провала.

"Подготовка юношеской сборной была на грани провала, но этот провал остановил наш нидерландский агент украинского футбола – Евгений Левченко. Он помог и договорился, что юношеская сборная Украины будет проводить тренировки. Именно Левченко обеспечил финансирование. Не за свой счет, но он договорился с местной федерацией и еще какими-то местными представителями, которые помогли нашей сборной и будут иметь прекрасные условия. Где была УАФ в этот момент? Она есть – в Доме футбол", – рассказал Моралес в эфире программы "ТаТоТаке".

Напомним, что с 24 мая команда Владимира Езерского в составе 22 футболистов готовиться к турниру на базе национальной сборной Нидерландов в городе Зейст. В июне сине-желтые проведут три поединка - с Норвегией (1 июня), Сербией (4 июня) и Нидерландами (7 июня).