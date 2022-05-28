Тренер сборной Украины U-19: Уверен, что ребята в отборе будут играть с большим желанием

Главный тренер сборной Украины U-19 Владимир Езерский прокомментировал подготовку своих подопечных к элитному раунду Евро-2022:

“ — Владимир Иванович, как настроение накануне старта в элит-раунде?

— Могло быть и лучше. Мы исходим из сложившихся обстоятельств. Однако тренерский штаб делает все возможное, чтобы к началу элит-раунда привести команду к общему знаменателю.

— Проблемы с кадрами есть?

— По разным причинам отсутствуют несколько игроков, которых мы хотели бы видеть в составе. Олег Очеретько травмирован. Рассчитывали мы и на Даниэля Кивинду, который сейчас находится в Бенфике, но он только восстанавливается после повреждения. В молодежную сборную Украины вызваны Антон Боль и Дмитрий Капинус. Но ничего, верю, что другие футболисты с честью будут представлять нашу страну на столь престижных соревнованиях.

— Насколько хорошо вы знаете возможности своих будущих соперников?

— У нас очень сильная группа. У меня достаточно информации о противниках, которые после состоявшегося в октябре прошлого года квалификационного раунда собрались уже в четвертый раз. А у сборной Украины опять же по всем известным причинам пауза была, по сути, в семь месяцев. Фаворитом квартета я считаю команду Норвегии. У них девять футболистов, имеющих постоянную игровую практику в коллективах высшего дивизиона Норвегии и Дании, а шесть игроков выступают в Англии в командах U-23. Сербы имеют 12 исполнителей, выступающих в своем чемпионате. И все отлично знают нидерландскую школу футбола. Тем более что эта сборная — хозяин соревнований.

Мы знакомимся с футболистами, поскольку, как я уже сказал, мы не виделись с ребятами больше полугода. За короткий период времени нам нужно понять кто в каком состоянии и донести до подопечных свои идеи, вспомнить то, что было раньше, чтобы сбалансировать состав.

— Насколько сложно будет футболистам сборной Украины настраиваться на игры, учитывая, что происходит в Украине?

— Конечно, самый важный фактор это психологический, но я уверен, что ребята будут играть с большим желанием. Другой вопрос, насколько команда будет готова противостоять таким соперникам, а это покажут только сами матчи. Однако сборная Украины постарается выступить достойно и порадовать своих земляков”, - сказал Езерский.