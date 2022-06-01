Норвегия U19 – Украина U19. 2:3. Выходим на первое место в группе квалификации Евро

Молодежная сборная Украины U19 обыграла команду Норвегии U19 3:2 на старте группового раунда квалификации Евро-2022. Национальная команда набирает первые 3 очка.

Норвегия U19 – Украина U19

Голы: 69' Тобиас Гуллискен, 90+5 Заферис Христос – 47' Егор Ярмолюк, 75' Марко Сапуга, 87' Малыш Навин

Также в этом квартете, кроме Украины и Норвегии, выступают Сербия и Нидерланды. Украина U19 свой следующий матч проведет против Сербии четвертого июня, затем – против Нидерландов седьмого июня.