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Тренер Украины U-19: Ребятам удалось выдержать ритм в матче с Норвегией

Юношеские сборные Украины
(1 голосов)

Юноши обыграли соперника, забив трижды

Тренер Украины U-19: Ребятам удалось выдержать ритм в матче с Норвегией

Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов

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Главный тренер юношеской сборной Украины Владимир Езерский прокомментировал победу над Норвегией (3:2) в элит-раунде отбора на Евро-2022 (U-19).

"Эту победу, безусловно, наша сборная посвящает всем украинским воинам, которые борются с российскими оккупантами за нашу свободу. То, что мы ожидали от сборной Норвегии, оправдалось. Для нас это была сложная игра и сложная победа.

Мои подопечные почувствовали на себе нехватку игровой практики. Но очень важно, что наш план сработал на поединок. Ребятам удалось выдержать ритм. Но видели бы вы, какими истощенными были мои подопечные после матча. Сейчас для нас главное — как можно быстрее восстановиться к поединку против сербов, поскольку у нас есть ограниченный кадровый потенциал. Удод, Хромей и Шостак, которые получили травмы еще до первой игры, восстановиться не смогут", - сказал Езерский.

Напомним, что уже в эту субботу, 4 июня команда Владимира Езерского сыграет против Сербии.

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В статье: Владимир Езерский Украина U-19 Норвегия U-19
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Источник:
УАФ

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