Юношеская сборная Украины сыграла вничью с сербами в отборе на Евро и сохранила лидерство в группе
Пока решает разница забитых-пропущенных
Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов
Сборная Украины сегодня провела второй матч в элит-раунде квалификации на Евро-2022. Подопечные Владимира Езерского встречались с Сербией и завершили матч результативной ничьей.
"Сине-желтые" на 18-й минуте пропустили первыми, однако уже через четыре минуты восстановили паритет благодаря голу Квасницы по передаче Ярмолюка. Равный счет продержался до финального свистка.
Украина и Сербия после второго тура делят между собой первую и строчку, но подопечные Езерского опережают сербов благодаря большему количеству забитых мячей. У Норвегии и Нидерландов пока 0 очков. Их встреча запланирована на 17.00.
Отметим, что на Евро выйдет только первое место в группе. Финальный матч "сине-желтые" проведут 7 июня против Нидерландов.
Украина U-19 - Сербия U-19 - 1:1 (1:1)
Голы: Квасница (22) — Илич (18)
Украина: Пузанков, Роман, Козик (к), Сапуга, Фарина, Булеза, Яцик (Подгурский, 81), Царенко (Лосенко, 71), Квасница (Малиш, 71), Микитишин (Волошин, 63), Ярмолюк (Попов, 81) )
Сербия: Лукич, Лазыч, Илич, Лекович, Крсманович, Станкович (Гордич, 63), Петкович (к), Кнежевич (Милетич, 46), Миладинович (Митуликич, 84), Айдар (Мотика, 71), Лазетич (Рат) )
Предупреждены: Ярмолюк (38), Пузанков (57), Козик (60), Малыш (90+4) — Петкович (51), Лазетич (60), Лазыч (73), Миладинович (74)
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