Наставник Украины U-19: Судьба путевки в финальную часть Евро-2022 решится в последнем туре
Остался один шаг
Фото: УАФ / Автор - неизвестен
Главный тренер сборной Украины U-19 Владимир Езерский прокомментировал ничейный матч своих подопечных против Сербии и следующий поединок против Нидерландов:
“Мы играли против достойного соперника, который в первом туре выиграл у Нидерландов. Сербия – организованная, сбалансированная команда, которая ставит перед собой задачу попасть на чемпионат Европы.
В первом тайме, пока у моих подопечных были силы, мы выглядели неплохо. После того как счет стал 1:1, мы не раз могли выйти вперед, но не повезло.
Во втором тайме нам стало намного сложнее, поскольку в функциональном плане команда начала проседать, однако отсутствие игровой практики в течение длительного времени говорит сама за себя. Соперник больше контролировал мяч, вел игру, однако мои ребята молодцы, они проявили характер, сумели удержать ничью. Теперь судьба путевки в финальную часть турнира решится в последнем туре.
Опять же сейчас для нашего тренерского штаба главная задача — восстановить футболистов, что будет чрезвычайно сложно, учитывая время и наш кадровый потенциал. Например, перед поединком с Нидерландами, учитывая два предупреждения Пузанкова, мы остались с одним вратарем…”, - сказал Езерский.
Напомним, что после двух туров элит-раунда квалификации Евро-2022 сборная Украины U-19 лидирует в группе, имея четыре очка в активе. Столько же и в копилке сербов, только они уступают в количестве забитых (разница одинакова). Завершающий матч отбора "сине-желтые" проведут 7 июня против сверстников из Нидерландов.
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