Драма и подсчет карточек. Украина U-19 не прошла в финальную часть Евро-2022
Неприятный результат
Фото: УАФ
Решилась судьба юношеской сборной Украины в рамках отбора на Евро 2022 U-19. Увы, неудачно.
В последнем туре "сине-желтым" нужно было не только обыграть Нидерланды, но и надеяться, что сербы не смогут одолеть Норвегию. Ну а если смогут, то с минимальным счетом.
Без драмы не обошлось. Команда Езерского смогла добыть победу только на 90-й минуте, в то время как Сербия, ведя по ходу поединка 3:0, растеряла преимущество, победив лишь с разницей в один гол (3:2). По итогу, у двух команд оказалось равенство и по балам, и по голам, и по их разнице.
Пришлось считать карточки - по общему подсчету 10:13 в пользу сербской сборной. У неё их оказалось меньше. Как не вспомнить матч протів Норвегіі, когда "сине-желтые" заработали три желтые карточки в компенсированное ко второму тайму время!
Увы, финальная часть юношеского Евро-2022 пройдет без Украины. Сербия забрала первое место в группе.
Отбор на Евро-2022 (U-19)
Украина - Нидерланды 2:1
Голы: Козык 55, Попов 90 - Поку 15
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