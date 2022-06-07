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Драма и подсчет карточек. Украина U-19 не прошла в финальную часть Евро-2022

Юношеские сборные Украины
(4 голосов)

Неприятный результат

Драма и подсчет карточек. Украина U-19 не прошла в финальную часть Евро-2022

Фото: УАФ

UA-Футбол
Новина українською

Решилась судьба юношеской сборной Украины в рамках отбора на Евро 2022 U-19. Увы, неудачно.

В последнем туре "сине-желтым" нужно было не только обыграть Нидерланды, но и надеяться, что сербы не смогут одолеть Норвегию. Ну а если смогут, то с минимальным счетом.

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Без драмы не обошлось. Команда Езерского смогла добыть победу только на 90-й минуте, в то время как Сербия, ведя по ходу поединка 3:0, растеряла преимущество, победив лишь с разницей в один гол (3:2). По итогу, у двух команд оказалось равенство и по балам, и по голам, и по их разнице.

Пришлось считать карточки - по общему подсчету 10:13 в пользу сербской сборной. У неё их оказалось меньше. Как не вспомнить матч протів Норвегіі, когда "сине-желтые" заработали три желтые карточки в компенсированное ко второму тайму время!

Увы, финальная часть юношеского Евро-2022 пройдет без Украины. Сербия забрала первое место в группе.

Отбор на Евро-2022 (U-19)
Украина - Нидерланды 2:1
Голы: Козык 55, Попов 90 - Поку 15

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В статье: Украина U-19
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Комментарии (5)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
07.06.2022 в 22:40
От тобій й на!
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+1
0
NikosFutboloidos (Chop)
07.06.2022 в 22:13
Цей футбол потрібно закривати а то вже немає ніяких сил це дивитись.
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0
-1
aleks2000 (Луганск)
07.06.2022 в 22:07
Сами виноваты, какого надо было столько карточек получать, уже в первой игре они аж 6 карточек получили
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+1
0
MaximSK (Киев)
08.06.2022 в 08:25
Это очень редкий случай когда чтобы выявить победителя считают карточки, претензий к ребятам тут нет. 7 очков набрали в такой сильной группе, это отличный результат.
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+1
0
MaximSK (Киев)
07.06.2022 в 22:06
Очень обидно, но все равно молодцы!
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+1
0

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