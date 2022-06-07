Драма и подсчет карточек. Украина U-19 не прошла в финальную часть Евро-2022

Решилась судьба юношеской сборной Украины в рамках отбора на Евро 2022 U-19. Увы, неудачно.

В последнем туре "сине-желтым" нужно было не только обыграть Нидерланды, но и надеяться, что сербы не смогут одолеть Норвегию. Ну а если смогут, то с минимальным счетом.

Без драмы не обошлось. Команда Езерского смогла добыть победу только на 90-й минуте, в то время как Сербия, ведя по ходу поединка 3:0, растеряла преимущество, победив лишь с разницей в один гол (3:2). По итогу, у двух команд оказалось равенство и по балам, и по голам, и по их разнице.

Пришлось считать карточки - по общему подсчету 10:13 в пользу сербской сборной. У неё их оказалось меньше. Как не вспомнить матч протів Норвегіі, когда "сине-желтые" заработали три желтые карточки в компенсированное ко второму тайму время!

Увы, финальная часть юношеского Евро-2022 пройдет без Украины. Сербия забрала первое место в группе.

Отбор на Евро-2022 (U-19)

Украина - Нидерланды 2:1

Голы: Козык 55, Попов 90 - Поку 15