Езерский: Обидно, что судьба путевки на Евро решилась за счет трех желтых карточек

Главный тренер юношеской сборной Украины Владимир Езерский подвел итоги выступления своей команды в элит-раунде отбора Евро-2022 (U-19), где она заняла второе место в группе после сербов из-за большего, чем у конкурентов, количества желтых карточек.

— Владимир Иванович, такой досадной развязки турнира для сборной Украины в вашей футбольной карьере еще не было?

— Такого, конечно, не было. После окончания турнира все официальные лица на полчаса закрылись в кабинете, решая этот вопрос. В их карьере таких случаев также не было, чтобы две команды имели равные показатели. Обидно, что судьба путевки на чемпионат Европы решилась за счет трех желтых карточек. На мой взгляд, справедливее было бы считать "горчичники" в матче Украина — Сербия, а не во всех поединках. Но таков регламент, и ничего уже не поделаешь. Мне звонили многие наши авторитетные функционеры. Поздравляли с хорошим результатом и сами были в шоке, что произошла такая развязка.

Жаль, что такой огромный объем работы, который наш тренерский штаб выполнил за шесть-семь дней до турнира, не принес нужного результата. Футболисты уловили нашу идею и перенесли все на поле, причем, не имея, за исключением представителей "Руха", игровой практики с февраля. К тому же большая группа футболистов, ранее вызывавшихся в эту сборную, травмировалась, поэтому в составе были и дебютанты. Было тяжело, но вся команда проявила характер, все были профессионалами.

Мы очень хотели принести как можно больше положительных эмоций нашим болельщикам, многие из которых с автоматом в руках сейчас защищают нашу страну.

— Какой из матчей был для вас самым сложным?

— Считаю, что наша группа в элит-раунде выглядела сильнее, чем та, что могла быть в финальной части Евро. Все три игры были сложными. У норвежцев очень мощный состав. У сербов есть игроки "Милана" и многих других сильных клубов. Не говоря уже о хозяевах турнира, нидерландцах, которые даже с одним очком перед последним туром имели возможность выиграть группу, поэтому настроение у них было безумное. Но опять же, наши футболисты, как бы им ни было трудно функционально, проявили себя с лучшей стороны. Конечно, в этой связи нельзя не отметить и весь тренерско-административный штаб. Все работали как единый механизм.

— Матч с Нидерландами стал последним для этой сборной Украины. Что вы сказали своим подопечным по окончании турнира?

— Я сказал, что мне было приятно работать с такими футболистами. Я горжусь, что возглавлял эту команду. Ребята сделали все возможное, чтобы пробиться на чемпионат Европы, это была их мечта. Я пожелал игрокам не терять свой потенциал и профессионально относиться к своей работе. Вскоре большая группа футболистов перейдет в молодежку, а впоследствии, уверен, кто-нибудь сможет постучаться и в дверь национальной сборной, - отметил Езерский.