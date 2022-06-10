Капитан Украины U-19: Война в Украине вдвойне мотивировала на результат

Защитник "Шахтера" U-19 и капитан сборной Украины U-19 Эдуард Козик высказался об участии в элит-раунде квалификации к Евро-2022

– Хотел бы поблагодарить организаторов за условия, которые были предоставлены нашей команде. Впечатления от игры в элит-раунде остались двоякие. С одной стороны, за короткий промежуток времени мы провели хорошую работу и достигли неплохого результата. С другой стороны, остался небольшой осадок, так как в последней игре мы могли забивать еще и за счет этого финишировать на первом месте.

– Что почувствовал, когда узнал, что даже волевая победа над Нидерландами не обеспечила команде первого места?

– Было обидно, что именно по количеству желтых карточек мы не смогли пройти дальше. В футболе случается всякое. Такой исход элит-раунда – это плохо, но гораздо хуже то, что в Украине каждый день погибают люди.

– В целом ты доволен этими тремя матчами, ведь наша сборная по сравнению с соперниками имела существенно меньше игровой практики в 2022 году?

– Конечно, я доволен нашей игрой. Действительно, другие команды находились в тонусе, в то время как наша тренировалась только две с половиной недели из-за войны в стране, матчей чемпионата у нас также не было. Мы показали хороший результат и получили очень полезный международный опыт. Повторюсь: нам не хватило реализации своих моментов, и возможно, удачи. Игры нам давались, но вот в завершающей стадии мяч просто не шел в ворота, так случается. Нужно сделать работу над ошибками и идти дальше.

– Как события, происходящие в стране, повлияли на настрой команды?

– Настраиваясь в раздевалке на каждый матч, мы думали об украинцах, о наших защитниках, которые сейчас на передовой. Мы выходили на поле с желанием победить, чтобы принести даже маленькую радость своей стране и людям. Война в Украине вдвойне мотивировала на результат. Хотелось бы поблагодарить наших воинов, низкий поклон им за то мужество, которое они сейчас показывают на поле боя. Слава Украине и Слава ЗСУ, - сказал Козик.