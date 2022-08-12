СМИ: Экс-тренер молодежки Динамо возглавит юношескую сборную Украины
Вместо Владимира Езерского
Фото - ФК Маріуполь / автор невідомий
В юношеской сборной Украины грядут изменения на тренерском мостике, утверждает журналист Игорь Бурбас в программе "ЧИСТИЙ ПІДКАсТ".
По его информации, новым главным тренером команды планируют назначить Юрия Мороза. Он заменит на этой должности Владимира Езерского. Специалист будет работать со сборными U-19 и U-16. Команду U-16 будет вести до уровня U-19.
Напомним, последним местом работы Юрия Мороза был одесский "Черноморец". Также он тренировал молодежные и юношеские команды "Динамо". На уровне сборных он работал с командой U-18.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:ЧИСТИЙ ПІДКАсТ
Популярное сейчас
- Таблица коэффициентов УЕФА. Максимум от Динамо очень уместен, помощь других – как словно слезы
- Отбор ЛЕ. АЕК Ларнака вышел на Днепр-1, Куцка подвел Слован, Мальме и Фенербахче отбыли номер
- Бразилия не хочет переигрывать сорванный матч квалификации с Аргентиной
- ЛК. Экс-игрок Днепра-1 забил за боснийцев, Кочергин снова зажигает, Макаренко единственный среди украинцев играл за Фехервар
- Красотка дня. Роскошная девушка Цитаишвили, которая помогает ему преодолевать трудности. ФОТО
- Роскошная жена аргентинской звезды купается топлес во время отдыха на Ибице. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти