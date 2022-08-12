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СМИ: Экс-тренер молодежки Динамо возглавит юношескую сборную Украины

Юношеские сборные Украины
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Вместо Владимира Езерского

СМИ: Экс-тренер молодежки Динамо возглавит юношескую сборную Украины

Фото - ФК Маріуполь / автор невідомий

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В юношеской сборной Украины грядут изменения на тренерском мостике, утверждает журналист Игорь Бурбас в программе "ЧИСТИЙ ПІДКАсТ".

По его информации, новым главным тренером команды планируют назначить Юрия Мороза. Он заменит на этой должности Владимира Езерского. Специалист будет работать со сборными U-19 и U-16. Команду U-16 будет вести до уровня U-19.

Напомним, последним местом работы Юрия Мороза был одесский "Черноморец". Также он тренировал молодежные и юношеские команды "Динамо". На уровне сборных он работал с командой U-18.

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В статье: Владимир Езерский Украина U-19 Юрий Мороз Игорь Бурбас
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Источник:
ЧИСТИЙ ПІДКАсТ

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