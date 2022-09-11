УАФ сменила тренеров двух юношеских сборных Украины
Также продлила контракт еще с одним наставником
Фото: УАФ / Автор - неизвестен
Украинская ассоциация футбола на своем официальном сайте проинформировала о новых тренерских контрактах наставников юношеских сборных Украины.
На Комитете национальных сборных УАФ было решено продлить соглашение с Олегом Кузнецовым – тренером сборной Украины U-18.
Кроме этого, новые должности получили Владимир Езерский и Юрий Мороз.
Езерский теперь будет работать тренером команды “сине-желтых” в возрасте до 16 лет. Ранее он уже возглавлял сборную Украины этой возрастной категории, и тренировал один и тот же коллектив на протяжении четырех сезонов вплотную к их переходу в команду U-19.
А вот Мороз возглавит сборную Украины U-17. Он вернется к работе в УАФ (ФФУ) впервые с периода 2009-2013 гг., когда он тренировал юношеские команды разных возрастов. С 2014-го Мороз работал в структурах "Динамо" и "Черноморца".
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