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УАФ сменила тренеров двух юношеских сборных Украины

Юношеские сборные Украины
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Также продлила контракт еще с одним наставником

УАФ сменила тренеров двух юношеских сборных Украины

Фото: УАФ / Автор - неизвестен

Новина українською

Украинская ассоциация футбола на своем официальном сайте проинформировала о новых тренерских контрактах наставников юношеских сборных Украины.

На Комитете национальных сборных УАФ было решено продлить соглашение с Олегом Кузнецовым – тренером сборной Украины U-18.

Кроме этого, новые должности получили Владимир Езерский и Юрий Мороз.

Езерский теперь будет работать тренером команды “сине-желтых” в возрасте до 16 лет. Ранее он уже возглавлял сборную Украины этой возрастной категории, и тренировал один и тот же коллектив на протяжении четырех сезонов вплотную к их переходу в команду U-19.

А вот Мороз возглавит сборную Украины U-17. Он вернется к работе в УАФ (ФФУ) впервые с периода 2009-2013 гг., когда он тренировал юношеские команды разных возрастов. С 2014-го Мороз работал в структурах "Динамо" и "Черноморца".

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В статье: Владимир Езерский Украина U-18 Олег Кузнецов Юрий Мороз Украина U-17 Украина U-16
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Источник:
УАФ

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