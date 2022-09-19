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Суркис, Красников и еще 26 игроков. Сборная Украины U-17 начала свой сентябрьский сбор

Юношеские сборные Украины
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Сбор продлится до 26 сентября

Суркис, Красников и еще 26 игроков. Сборная Украины U-17 начала свой сентябрьский сбор

Фото Павла Кубанова - УАФ

Новина українською

Юношеская сборная Украины начала учебно-тренировочный сбор в Киеве, который продлится до 26 сентября.

Сбор посвящен подготовке к матчам квалификационного раунда отбора Евро-2023 (U-17). На период НТЗ запланированы спарринги против "Александрии" (22 сентября) и "Колоса" (26 сентября).

Недавно назначенный главный тренер юношеской команды U-17 Юрий Мороз вызвал на сбор 28 футболистов.

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Состав юношеской сборной Украины U-17

Вратари: Маркиян Бакус ("Рух"), Вячеслав Суркис, Сергей Киблицкий (оба — "Заря")

Защитники: Владислав Захарченко, Максим Коробов, Денис Дикий, Егор Руденко (все — "Заря"), Даниэль Вернаттус ("Металлист"), Данило Гаража, Михаил Кожушко (оба — "Днепр-1"), Алексей Безручук ("Колос")

Полузащитники: Виктор Цуканов, Денис Сметана (оба — "Шахтер"), Денис Шайда ("Рух"), Давид Белый, Данило Ищенко, Кирилл Осипенко, Любомир Кузык (все — "Заря"), Кирилл Дигтярин, Данила Кай (все – "Металлист"), Даниил Хан ("Днепр-1")

Нападающие: Егор Красников ("Металлист"), Владислав Калин, Кирилл Пашко, Виталий Лобко (все — "Заря"), Максим Коваль ("Рух"), Максим Шолупец ("Днепр-1")

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В статье: Украина U-17
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Источник:
УАФ

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