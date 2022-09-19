Суркис, Красников и еще 26 игроков. Сборная Украины U-17 начала свой сентябрьский сбор
Сбор продлится до 26 сентября
Фото Павла Кубанова - УАФ
Юношеская сборная Украины начала учебно-тренировочный сбор в Киеве, который продлится до 26 сентября.
Сбор посвящен подготовке к матчам квалификационного раунда отбора Евро-2023 (U-17). На период НТЗ запланированы спарринги против "Александрии" (22 сентября) и "Колоса" (26 сентября).
Недавно назначенный главный тренер юношеской команды U-17 Юрий Мороз вызвал на сбор 28 футболистов.
Состав юношеской сборной Украины U-17
Вратари: Маркиян Бакус ("Рух"), Вячеслав Суркис, Сергей Киблицкий (оба — "Заря")
Защитники: Владислав Захарченко, Максим Коробов, Денис Дикий, Егор Руденко (все — "Заря"), Даниэль Вернаттус ("Металлист"), Данило Гаража, Михаил Кожушко (оба — "Днепр-1"), Алексей Безручук ("Колос")
Полузащитники: Виктор Цуканов, Денис Сметана (оба — "Шахтер"), Денис Шайда ("Рух"), Давид Белый, Данило Ищенко, Кирилл Осипенко, Любомир Кузык (все — "Заря"), Кирилл Дигтярин, Данила Кай (все – "Металлист"), Даниил Хан ("Днепр-1")
Нападающие: Егор Красников ("Металлист"), Владислав Калин, Кирилл Пашко, Виталий Лобко (все — "Заря"), Максим Коваль ("Рух"), Максим Шолупец ("Днепр-1")
Популярное сейчас
- Россияне ударили по Кривому Рогу
- Оружие и 2 БМП. На Харьковщине нашли командный пункт рф, также ВСУ взяли трофеем современный танк
- "Что это за х***я?" Реакция игрока сборной Украины на флаг рф в Берлине
- В Кремле продолжают убеждать, что "спецоперация" в Украине идет по плану
- Бекхэм заплакал на церемонии прощания с королевой Елизаветой – Видео
- Красотка дня. Жена бывшего вице-капитана Руха, который усилил Черноморец. ФОТО