Суркис, Красников и еще 26 игроков. Сборная Украины U-17 начала свой сентябрьский сбор

Юношеская сборная Украины начала учебно-тренировочный сбор в Киеве, который продлится до 26 сентября.

Сбор посвящен подготовке к матчам квалификационного раунда отбора Евро-2023 (U-17). На период НТЗ запланированы спарринги против "Александрии" (22 сентября) и "Колоса" (26 сентября).

Недавно назначенный главный тренер юношеской команды U-17 Юрий Мороз вызвал на сбор 28 футболистов.

Состав юношеской сборной Украины U-17

Вратари: Маркиян Бакус ("Рух"), Вячеслав Суркис, Сергей Киблицкий (оба — "Заря")

Защитники: Владислав Захарченко, Максим Коробов, Денис Дикий, Егор Руденко (все — "Заря"), Даниэль Вернаттус ("Металлист"), Данило Гаража, Михаил Кожушко (оба — "Днепр-1"), Алексей Безручук ("Колос")

Полузащитники: Виктор Цуканов, Денис Сметана (оба — "Шахтер"), Денис Шайда ("Рух"), Давид Белый, Данило Ищенко, Кирилл Осипенко, Любомир Кузык (все — "Заря"), Кирилл Дигтярин, Данила Кай (все – "Металлист"), Даниил Хан ("Днепр-1")

Нападающие: Егор Красников ("Металлист"), Владислав Калин, Кирилл Пашко, Виталий Лобко (все — "Заря"), Максим Коваль ("Рух"), Максим Шолупец ("Днепр-1")