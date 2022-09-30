Мороз: Проведенные спарринги сборной U-17 были очень полезны

Главный тренер юношеской сборной Украины U-17 (футболисты не старше 2006 года рождения) Юрий Мороз остался доволен проведенным первым тренировочным сбором.

— Все прошло нормально. Все то, что было запланировано, команда выполнила как в тренировочном процессе, так и в том, что касается теории. Мы провели две контрольные игры, познакомились с ребятами поближе. Поговорили о требованиях к футболистам сборной.

— Что вам больше всего понравилось во время спаррингов вашей команды — с "Александрией" (0:4) и "Колосом" U-19 (3:1)?

— Некоторых исполнителей я практически не видел, поскольку не все имеют игровую практику. Опять же мы больше знакомились, смотрели, как они реагируют на изменения по ходу матчей. Поэтому проведенные спарринги были очень полезны – особенно первый, поскольку нам противостоял опытный коллектив. Информации много и положительной больше. Ребята впитывают ее, хотят прогрессировать. Дай бог, чтобы и дальше это все продолжалось.

— На сбор вы пригласили 28 футболистов, однако селекция в преддверии квалификации Евро на этом не заканчивается?

— Прежде всего, я хотел бы сказать большое спасибо клубам, которые в такое нелегкое время сумели сохранить игроков этого возраста. Несомненно, селекция еще будет продолжаться. Есть много футболистов, которые на сегодняшний день выпали из поля зрения нашего футбола по понятным причинам. Но мы ведем работу, чтобы некоторые исполнители, уехавшие за границу, вернулись и выступали за сборную.

— Когда начнется сбор накануне официальных матчей?

— Времени очень мало. Мы планируем собраться 14 октября. Предварительно это будет во Львове. Есть в планах и проведение контрольного поединка, но нужно дождаться официального решения по всем этим вопросам, – сказал Мороз.