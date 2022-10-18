Тренер сборной Украины U-17: Информации относительно соперников достаточно
Юношеская команда готовится к матчам отбора Евро-2023
Фото: пресс-служба УАФ
Главный тренер юношеской сборной Украины U-17 (футболисты не старше 2006 года рождения) Юрий Мороз рассказал о подготовке команды к квалификационному раунду Евро-2023 (U-17). Напомним, сине-желтые сыграют против Азербайджана, Лихтенштейна и Боснии и Герцеговины.
— Все хорошо. Мы собрались на базе ФК "Рух". Условия для работы у нас прекрасные, поэтому остается лишь плодотворно подготовиться к соревнованиям. Во Львове мы будем заниматься до 21-го числа, а затем отправимся непосредственно к месту проведения турнира в Боснию и Герцеговину, где уже 24 октября должны провести первый поединок против Азербайджана.
— Будет ли проведен контрольный матч?
— Да, 19 октября мы планируем сыграть с "Рухом" U-19.
— Все футболисты, которых вы хотели видеть, в вашем распоряжении?
— В принципе, да. У нас в составе есть даже два легионера. Это вратарь чешской "Славии" Марко Кессель и защитник австрийского "Зальцбурга" Артур Бакай.
— На чем будет сделан акцент во время подготовки к квалификационному раунду?
— Поскольку процентов 70 футболистов имеют игровую практику, в большей степени акцент в работе будет сделан на тактических занятиях.
— Удалось ли вам изучить соперников по группе?
— В нашем распоряжении есть материалы из матчей Азербайджана, Лихтенштейна и Боснии и Герцеговины. Информации относительно противников достаточно, мы все держим на контроле. Теперь важно правильно раскрыть ребятам сильные и слабые стороны оппонентов, чтобы команда понимала, что ее ждет на этом турнире, - сказал Мороз.
Популярное сейчас
- Роберт Левандовский – лучший бомбардир прошлого сезона по версии France Football
- Президент Руха Козловский анонсировал пресс-конференцию "о произволе в украинском футболе"
- Днепровские теробороновцы уничтожили из Javelin вражеский танк Т-80БВ - ВИДЕО
- Вручение Золото мяча, гол Игнатенко, заявление Мбаппе. Главные новости за 17 октября
- Один из лидеров Металлиста 1925 начал встречаться с прелестной ведущей клубных соцсетей. ФОТО
- Бурят-мародер украл камеру наблюдения в Лимане и теперь она ведет прямой эфир из их дома. ФОТО