Тренер сборной Украины U-17: Информации относительно соперников достаточно

Главный тренер юношеской сборной Украины U-17 (футболисты не старше 2006 года рождения) Юрий Мороз рассказал о подготовке команды к квалификационному раунду Евро-2023 (U-17). Напомним, сине-желтые сыграют против Азербайджана, Лихтенштейна и Боснии и Герцеговины.

— Все хорошо. Мы собрались на базе ФК "Рух". Условия для работы у нас прекрасные, поэтому остается лишь плодотворно подготовиться к соревнованиям. Во Львове мы будем заниматься до 21-го числа, а затем отправимся непосредственно к месту проведения турнира в Боснию и Герцеговину, где уже 24 октября должны провести первый поединок против Азербайджана.

— Будет ли проведен контрольный матч?

— Да, 19 октября мы планируем сыграть с "Рухом" U-19.

— Все футболисты, которых вы хотели видеть, в вашем распоряжении?

— В принципе, да. У нас в составе есть даже два легионера. Это вратарь чешской "Славии" Марко Кессель и защитник австрийского "Зальцбурга" Артур Бакай.

— На чем будет сделан акцент во время подготовки к квалификационному раунду?

— Поскольку процентов 70 футболистов имеют игровую практику, в большей степени акцент в работе будет сделан на тактических занятиях.

— Удалось ли вам изучить соперников по группе?

— В нашем распоряжении есть материалы из матчей Азербайджана, Лихтенштейна и Боснии и Герцеговины. Информации относительно противников достаточно, мы все держим на контроле. Теперь важно правильно раскрыть ребятам сильные и слабые стороны оппонентов, чтобы команда понимала, что ее ждет на этом турнире, - сказал Мороз.