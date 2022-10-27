Украина U-17 забила 7 голов Лихтенштейну и вышла в элит-раунд отбора Евро-2023

Сегодня, 27 октября, матчем против Лихтенштейна юношеская сборная Украины U-17 продолжила выступление в квалификации Евро-2023.

В первом поединке группы 2 подопечные Юрия Мороза одолели Азербайджан (5:2), а теперь встречались со сверстниками из Лихтенштейна. Матч проходил в тренировочном центре боснийской футбольной федерации в Зенице.

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Еще в первом тайме украинцы отличились четыре раза, причем три гола в составе нашей команды оформил Пономаренко, в активе которого, напомним, покер в предыдущем матче. После перерыва наши ребята забили еще три мяча, поэтому в итоге победили с результатом 7:0.

Две победы гарантировали сине-желтым попадание в топ-2 в своей группе и в соответствии с элит-раундом Евро-2023 (U-17). Следующий матч наша команда проведет 30 октября против Боснии и Герцеговины.

Украина - Лихтенштейн 7:0

Голы: Пономаренко (13, 21, 45+1, с пенальти), Калин (30), Пашко (62), Захарченко (67), Хан (88)

Украина (U-17): Суркис, Бакай, Захарченко (Гаража, 76), Дегтярь, Дикий, Билый (Осипенко, 65), Ищенко (Сметана, 65), Хан, Пашко (Кайдалов, 65), Пономаренко (к), Калин (Коваль, 76)