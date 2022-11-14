Нагорняк назвал состав сборной Украины U-19 на матчи отбора Евро-2023
Юноши сине-желтых сыграют против Швеции, Косово и Кипра
В воскресенье, 13 ноября, начался сбор юношеской сборной Украины U-19 (футболисты не старше 2004 года рождения), приуроченный к поединкам квалификационного раунда Евро-2023. В Швеции украинцы будут противостоять хозяевам турнира, а также сборным Косово и Кипра.
Главный тренер команды Сергей Нагорняк вызвал 20 футболистов.
Состав юношеской сборной Украины U-19
Вратари: Юрий-Владимир Герета ("Рух" Львов), Давид Фесюк ("Хайдук", Хорватия).
Защитники: Андрей Булеза, Александр Роспутько (оба – "Шахтер" Донецк), Артем Бенедюк ("Динамо" Киев), Виталий Холод, Богдан Слюбик, Андрей Китела, Евгений Пастух (все – "Рух" Львов), Данило Удод ("Аль -Айн", ОАЭ).
Полузащитники: Иван Лосенко, Олег Пушкарев, Александр Ющенко (все – "Шахтер" Донецк), Антон Царенко ("Динамо" Киев), Олег Федор ("Рух" Львов), Егор Ярмолюк ("Брентфорд", Англия), Иван Варфоломеев (Либерец, Чехия), Владимир Харабара (Нюрнберг, Германия), Андрей Семенец (Кориа Севилья, Испания).
Нападающий: Игорь Горбач ("Динамо" Киев).
Евро-2023 (U-19). Квалификационный раунд. Группа 3
17.11.2022
Украина - Косово (15.00)
Кипр - Швеция (20.30)
20.11.2022
Украина - Кипр (15.00)
Швеция - Косово (20.30)
23.11.2022
Косово - Кипр (20.00)
Швеция - Украина (20.00)
Время начала матчей – киевское.
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