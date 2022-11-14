 Нагорняк назвал состав сборной Украины U-19 на матчи отбора Евро-2023 ᐉ UA-Футбол
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Нагорняк назвал состав сборной Украины U-19 на матчи отбора Евро-2023

Юношеские сборные Украины
(1 голосов)

Юноши сине-желтых сыграют против Швеции, Косово и Кипра

Нагорняк назвал состав сборной Украины U-19 на матчи отбора Евро-2023

Новина українською

В воскресенье, 13 ноября, начался сбор юношеской сборной Украины U-19 (футболисты не старше 2004 года рождения), приуроченный к поединкам квалификационного раунда Евро-2023. В Швеции украинцы будут противостоять хозяевам турнира, а также сборным Косово и Кипра.

Главный тренер команды Сергей Нагорняк вызвал 20 футболистов.

Состав юношеской сборной Украины U-19

Вратари: Юрий-Владимир Герета ("Рух" Львов), Давид Фесюк ("Хайдук", Хорватия).

Защитники: Андрей Булеза, Александр Роспутько (оба – "Шахтер" Донецк), Артем Бенедюк ("Динамо" Киев), Виталий Холод, Богдан Слюбик, Андрей Китела, Евгений Пастух (все – "Рух" Львов), Данило Удод ("Аль -Айн", ОАЭ).

Полузащитники: Иван Лосенко, Олег Пушкарев, Александр Ющенко (все – "Шахтер" Донецк), Антон Царенко ("Динамо" Киев), Олег Федор ("Рух" Львов), Егор Ярмолюк ("Брентфорд", Англия), Иван Варфоломеев (Либерец, Чехия), Владимир Харабара (Нюрнберг, Германия), Андрей Семенец (Кориа Севилья, Испания).

Нападающий: Игорь Горбач ("Динамо" Киев).

Евро-2023 (U-19). Квалификационный раунд. Группа 3

17.11.2022

Украина - Косово (15.00)

Кипр - Швеция (20.30)

20.11.2022

Украина - Кипр (15.00)

Швеция - Косово (20.30)

23.11.2022

Косово - Кипр (20.00)

Швеция - Украина (20.00)

Время начала матчей – киевское.

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В статье: Сергей Нагорняк Украина U-19
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Источник:
УАФ

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