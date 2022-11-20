Украина U-19 разгромила сверстников из Кипра и прошла в следующий этап квалификации

Сборная Украины U-19 одержала вторую победу подряд на первом отборочном этапе на Евро-2023. В этот раз пострадал Кипр.

В первом тайме команды обменялись голами, однако после перерыва игра приобрела другой сценарий. Антон Царенко, который вышел на поле на 58-й минуте, а уже на 69-й оформил дубль. Точку во встрече поставил Федор на 79-й минуте поединка.

Благодаря этой победе сборная Украины U-19 набрала шесть очков и гарантировала себе, как минимум, второе место в группе. Отметим, что первые две позиции позволяют квалифицироваться во второй этап отбора на юношеское Евро-2023.

Финальный поединок на этом этапе "сине-желтые" сыграют против сверстников из "Швеции" 23 ноября.

Украина (U-19) - Кипр (U-19) - 4:1 (1:1)

Голы: Варфоломеев 12 (пен.), Царенко 67, 69, Федор 79 – Савва 20

Украина (U-19): Герета, Кителла, Удод, Слюбик, Булеза (к), Федор (Харабара, 85), Варфоломеев, Ярмолюк (Семенец, 90+2), Лосенко (Царенко, 58), Горбач (Пастух, 85), Ющенко (Пушкарев, 58).

Кипр (U-19): Стилианидис, Венизелу, Кайафас, Евангелию, Фенеридис (Джиама, 63), Цуцуки (Атанасиу, 71), Вронтис (к), Асименос (Дейфер, 71), Зинонос (Кириакидис, 7) Георгиу (Спиридакис, 75).

Предупреждения: Удод (56), Харабара (89) - Савва (83), Вронтис (89), Кириакидис (90+1), Спиридакис (90+4).