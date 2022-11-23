Сборная Украины U-19 показала стопроцентный результат в квалификации Евро-2023

В матче третьего тура квалификации Евро-2023 U-19 сборная Украины U-19 благодаря голам Ярмолюка и Холода одолела сверстников из Швеции 2:0.

Следовательно, украинская сборная показала на этом этапе квалификации стопроцентный результат, ведь раньше одолела сборные Косово и Кипра. Такие показатели гарантируют сине-желтым выход в элит-раунд отбора.

Жеребьевка этого раунда состоится 8-го декабря.

Евро-2023 (U-19). Квалификационный раунд. Группа 3

23.11.2022

Швеция (U-19) - Украина (U-19) - 0:2 (0:0)

Голы: Ярмолюк (58), Холод (77).

Швеция (U-19): Пикорнелль, Эриксон (Бергвалл, 77), Эклунд (М. Карлссон, 46), Ниссен, Аль-Имам, Бьорклунд (К. Карлссон, 77), Ларссон (к), Рухи, Ахмед, Гарсия-Цолидис (Одефалк, 64), Сведберг.

Украина (U-19): Герета, Бенедюк (Китела, 81), Слюбик, Холод, Булеза (к), Царенко (Варфоломеев, 70), Роспутько (Лосенко, 90), Ярмолюк, Пушкарев (Федор, 81), Пастух, Харабара (Ющенко, 70).

Предупрежден: Ярмолюк (79).

Косово - Кипр - 0:0

Таблица: