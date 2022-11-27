Нагорняк: Егор Ярмолюк готов к взрослому футболу

Главный тренер Украины U-19 Сергей Нагорняк прокомментировал третий этап квалификации своих подопечных на Евро-2023:

“ — Сергей Николаевич, Вы довольны выступлением своих подопечных?

— Как можно быть недовольным тремя победами? В тех условиях, в которых мы оказались, ребята проявили себя с лучшей стороны. В каждой игре они старались, выкладывались по максимуму.

— Стартовый матч против аутсайдера, сборной Косово, удалось выиграть только на пятой компенсированной минуте. Нефарт?

— Было тяжело, поскольку мы провели в полном составе только одну тренировку, которая была предигровой. Поединок с Косово был, по сути, для того, чтобы коллектив сыгрался, поскольку последний полноценный сбор был три года назад. В матче с балканцами было видно, что ребята долго не играли. Моментов хватало, а везения – нет. Но ничего, команда дотерпела и сумела все-таки дожать соперника. Молодцы!

— Одним из лучших бомбардиров сборной Украины стал Егор Ярмолюк. Парень в Англии возмужал?

— Могу уверенно сказать, что Егор готов к взрослому футболу. Но я не стал бы выделять кого-нибудь одного. Вся команда в этой ситуации сработала хорошо. С каждой игрой они прибавляли. Кипр мы обыграли - 4:1, а итоговый счет со Швецией (2:0) мог бы быть и 8:3 (улыбается). Во втором и третьем матчах у меня практически не было претензий к подопечным.

— Каковы ближайшие планы юношеской сборной Украины?

— Пока ждем жеребьевки элит-раунда, которая состоится 8 декабря, а потом будем строить какие-то планы, будем советоваться с руководством УАФ относительно дальнейшей работы”, - сказал Нагорняк.