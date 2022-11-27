Нагорняк: Егор Ярмолюк готов к взрослому футболу
Дважды отличился за юношескую команду "сине-желтых"
Фото: BrentfordFC
Главный тренер Украины U-19 Сергей Нагорняк прокомментировал третий этап квалификации своих подопечных на Евро-2023:
“ — Сергей Николаевич, Вы довольны выступлением своих подопечных?
— Как можно быть недовольным тремя победами? В тех условиях, в которых мы оказались, ребята проявили себя с лучшей стороны. В каждой игре они старались, выкладывались по максимуму.
— Стартовый матч против аутсайдера, сборной Косово, удалось выиграть только на пятой компенсированной минуте. Нефарт?
— Было тяжело, поскольку мы провели в полном составе только одну тренировку, которая была предигровой. Поединок с Косово был, по сути, для того, чтобы коллектив сыгрался, поскольку последний полноценный сбор был три года назад. В матче с балканцами было видно, что ребята долго не играли. Моментов хватало, а везения – нет. Но ничего, команда дотерпела и сумела все-таки дожать соперника. Молодцы!
— Одним из лучших бомбардиров сборной Украины стал Егор Ярмолюк. Парень в Англии возмужал?
— Могу уверенно сказать, что Егор готов к взрослому футболу. Но я не стал бы выделять кого-нибудь одного. Вся команда в этой ситуации сработала хорошо. С каждой игрой они прибавляли. Кипр мы обыграли - 4:1, а итоговый счет со Швецией (2:0) мог бы быть и 8:3 (улыбается). Во втором и третьем матчах у меня практически не было претензий к подопечным.
— Каковы ближайшие планы юношеской сборной Украины?
— Пока ждем жеребьевки элит-раунда, которая состоится 8 декабря, а потом будем строить какие-то планы, будем советоваться с руководством УАФ относительно дальнейшей работы”, - сказал Нагорняк.
Отметим, что "сине- желтые" одержали три победы – над Косово, Кипром и Швецией – с общим счетом 7:1. Два гола забил полузащитник "Брентфорда" Егор Ярмолюк.
Популярное сейчас
- Ураган вылетел из футзальной ЛЧ. Стали известны все участники Финала четырех
- Бельгия - Марокко. Анонс и прогноз на матч Чемпионата мира на 27.11.2022
- Франция обыгрывает Данию 2:1 и выходит в плей-офф ЧМ. Видео-обзор матча
- Сборная Украины U-19 показала стопроцентный результат в квалификации Евро-2023
- Красотка дня. Невероятная подруга Жоау Фелиша, из-за которой футболист вляпался в скандал. ФОТО
- Красотка дня. Роскошная девушка одной из главных звезд сборной Эквадора. ФОТО