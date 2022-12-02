Сборная Украины U-19 попала в первую корзину жеребьевки элит-раунда ЧЕ-2023

8 декабря состоится жеребьевка элит-раунда квалификации Евро-2023 среди юношей до 19 лет, в которой примет участие и сборная Украины.

Подопечные Сергея Нагорняка завершили выступление в квалификационном раунде с максимальным результатом на первом месте в группе. Благодаря этому перед жеребьевкой элит-раунда отбора сине-желтые попали в первую корзину.

В элит-раунде 28 участников в семи группах поведут борьбу за путевки в финальную стадию, матчи которой состоятся в период с 3 по 16 июля 2023 года на Мальте.

На этой стадии отбора сыграют 27 команд, прошедших первый этап, и португальцы, получившие прямой пропуск в элит-раунд как лидеры рейтинга соответствующего возраста.

Перед жеребьевкой было образовано четыре корзины посева в соответствии с позициями и статистикой в первой квалификации.

Победители групп квалификационного раунда не могут встретиться с командами, занявшими в тех же группах второе место.

Другие ограничения и особые процедуры будут объявлены ближе к жеребьевке.

В каждой группе будет по одной команде из каждой корзины посева. Отдельно будут определены хозяева мини-турниров, которые пройдут весной.

Победители семи групп выйдут в финальную стадию, где их будут ждать хозяева турнира, мальтийцы.

Корзины посева

Корзина A: Португалия, Германия, Украина, Англия (действующий чемпион), Франция, Сербия, Ирландия.

Корзина B: Испания, Греция, Румыния, Хорватия, Польша, Турция, Словения.

Корзина C: Бельгия, Чехия, Дания, Норвегия, Израиль, Эстония, Исландия.

Корзина D: Люксембург, Северная Ирландия, Латвия, Словакия, Венгрия, Швеция, Италия.