Сборная Украины U-19 попала в первую корзину жеребьевки элит-раунда ЧЕ-2023
Жеребьевка состоится 8 декабря
uefa.com
8 декабря состоится жеребьевка элит-раунда квалификации Евро-2023 среди юношей до 19 лет, в которой примет участие и сборная Украины.
Подопечные Сергея Нагорняка завершили выступление в квалификационном раунде с максимальным результатом на первом месте в группе. Благодаря этому перед жеребьевкой элит-раунда отбора сине-желтые попали в первую корзину.
В элит-раунде 28 участников в семи группах поведут борьбу за путевки в финальную стадию, матчи которой состоятся в период с 3 по 16 июля 2023 года на Мальте.
На этой стадии отбора сыграют 27 команд, прошедших первый этап, и португальцы, получившие прямой пропуск в элит-раунд как лидеры рейтинга соответствующего возраста.
Перед жеребьевкой было образовано четыре корзины посева в соответствии с позициями и статистикой в первой квалификации.
Победители групп квалификационного раунда не могут встретиться с командами, занявшими в тех же группах второе место.
Другие ограничения и особые процедуры будут объявлены ближе к жеребьевке.
В каждой группе будет по одной команде из каждой корзины посева. Отдельно будут определены хозяева мини-турниров, которые пройдут весной.
Победители семи групп выйдут в финальную стадию, где их будут ждать хозяева турнира, мальтийцы.
Корзины посева
Корзина A: Португалия, Германия, Украина, Англия (действующий чемпион), Франция, Сербия, Ирландия.
Корзина B: Испания, Греция, Румыния, Хорватия, Польша, Турция, Словения.
Корзина C: Бельгия, Чехия, Дания, Норвегия, Израиль, Эстония, Исландия.
Корзина D: Люксембург, Северная Ирландия, Латвия, Словакия, Венгрия, Швеция, Италия.
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