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Стали известны соперники сборной Украины U-19 в отборе на Евро-2024

Юношеские сборные Украины
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Сине-желтые узнали своих оппонентов

Стали известны соперники сборной Украины U-19 в отборе на Евро-2024

Фото: пресс-служба УАФ

Новина українською

Сегодня, 8 декабря, юношеская сборная Украины U-18 (футболисты не старше 2005 года рождения), возглавляемая Олегом Кузнецовым, узнала имена соперников в квалификационном раунде Евро-2024 (U-19).

Процедура жеребьевки состоялась в штаб-квартире УЕФА в Ньоне. Сборная Украины находилась в первой корзине посева.

Волей жребия "сине-желтые" попали в группу 7 вместе с командами Словакии, Косово и Мальты.

Мини-турниры в 13-ти группах состоятся в период с 4 по 12 сентября, с 9 по 17 октября или с 13 по 21 ноября 2023 года. Обладатели двух первых мест в отборочных группах и лучший из обладателей третьих мест по результатам матчей с первой и второй командами присоединятся к Португалии в элитном раунде квалификации.

Сборная Северной Ирландии на правах хозяина получила прямой пропуск в финальную стадию, которая пройдет летом 2024 года.

Состав квалификационных групп Евро-2024 (U-19)

  • Группа 1: Франция, Дания, Исландия, Эстония.
  • Группа 2: Норвегия, Венгрия, Латвия, Гибралтар.
  • Группа 3: Сербия, Шотландия, Болгария, Андорра.
  • Группа 4: Италия, Швеция, Швейцария, Лихтенштейн.
  • Группа 5: Германия, Польша, Северная Македония, Казахстан.
  • Группа 6: Испания, Грузия, Кипр, Молдова.
  • Группа 7: Украина, Словакия, Косово, Мальта.
  • Группа 8: Турция, Греция, Белоруссия, Литва.
  • Группа 9: Израиль, Хорватия, Армения, Фарерские острова.
  • Группа 10: Чехия, Румыния, Финляндия, Сан-Марино.
  • Группа 11: Нидерланды, Босния и Герцеговина, Азербайджан, Люксембург.
  • Группа 12: Англия, Австрия, Уэльс, Черногория.
  • Группа 13: Ирландия, Бельгия, Словения, Албания.
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В статье: Украина U-18 Олег Кузнецов Украина U-19
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Источник:
УАФ

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