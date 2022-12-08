Стали известны соперники сборной Украины U-19 в отборе на Евро-2024

Сегодня, 8 декабря, юношеская сборная Украины U-18 (футболисты не старше 2005 года рождения), возглавляемая Олегом Кузнецовым, узнала имена соперников в квалификационном раунде Евро-2024 (U-19).

Процедура жеребьевки состоялась в штаб-квартире УЕФА в Ньоне. Сборная Украины находилась в первой корзине посева.

Волей жребия "сине-желтые" попали в группу 7 вместе с командами Словакии , Косово и Мальты .

Мини-турниры в 13-ти группах состоятся в период с 4 по 12 сентября, с 9 по 17 октября или с 13 по 21 ноября 2023 года. Обладатели двух первых мест в отборочных группах и лучший из обладателей третьих мест по результатам матчей с первой и второй командами присоединятся к Португалии в элитном раунде квалификации.

Сборная Северной Ирландии на правах хозяина получила прямой пропуск в финальную стадию, которая пройдет летом 2024 года.

Состав квалификационных групп Евро-2024 (U-19)