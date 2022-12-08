Сборная Украины U-19 узнала соперников в элит-раунде отбора к Евро-2023

Сегодня, 8 декабря, состоялась жеребьевка элит-раунда квалификации Евро-2023 среди юношей до 19-ти лет, в которой приняла участие и сборная Украины (футболисты не старше 2004 года рождения).

Подопечные Сергея Нагорняка завершили выступление в квалификационном раунде с максимальным результатом на первом месте в группе. Благодаря этому сине-желтые были посеяны из первой корзины.

По итогам жеребьевки сине-желтые попали в группу 3, где сыграют с командами Испании , Дании и Люксембурга .

В элит-раунде 28 участников проведут борьбу за путевки в финальную стадию, матчи которой состоятся в период с 3 по 16 июля 2023 года на Мальте. Туда попадут победители семи групп.

На этой стадии отбора в марте будут выступать 27 команд, прошедших первый этап, и португальцы, получившие прямой пропуск в элит-раунд как лидеры рейтинга соответствующего возраста.

Фото:uefa.com