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Евро-2023 U-17: Украина получила оппонентов в элит-раунде отбора

Юношеские сборные Украины
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Соперники для команды Юрия Мороза

Евро-2023 U-17: Украина получила оппонентов в элит-раунде отбора

Фото: пресс-служба УАФ

Новина українською

Сегодня, 8 декабря, состоялась жеребьевка элит-раунда квалификации Евро-2023 среди юношей до 17-ти лет, в которой приняла участие и сборная Украины (футболисты не старше 2006 года рождения).

32 команды были поделены на восемь групп, поединки которых пройдут в марте. На кону — 15 путевок в финальную стадию, матчи которой состоятся в период с 17 мая по 2 июня 2023 года в Венгрии. В финальный турнир выйдут восемь победителей групп элит-раунда отбора и семь обладателей вторых мест с лучшими результатами. К ним присоединится страна-хозяин.

Напомним, в квалификационном раунде Евро-2023 (U-17) юношеская сборная Украины под руководством Юрия Мороза заняла первое место в своей группе, опередив команды Азербайджана (5:2), Лихтенштейна (7:0) и Боснии и Герцеговины (1:1).

По итогам жеребьевки элит-раунда сине-желтые попали в группу 6, где сыграют с командами Италии, Кипра и Ирландии.

Евро-2023 U-17: Украина получила оппонентов в элит-раунде отбора - изображение 1
Фото: uefa.com
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В статье: Юрий Мороз Украина U-17
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Источник:
УАФ

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