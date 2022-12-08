  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Юношеские сборные Украины
  4. Сборная Украины U-17 узнала соперников в отборе на Евро-2024
В тренде

Сборная Украины U-17 узнала соперников в отборе на Евро-2024

Юношеские сборные Украины
(1 голосов)

Жребий брошен

Сборная Украины U-17 узнала соперников в отборе на Евро-2024

Фото: uefa.com

Новина українською

Сегодня, 8 декабря, юношеская сборная Украины U-16 (футболисты не старше 2007 года рождения), которую возглавляет Владимир Езерский, узнала своих соперников в квалификационном раунде Евро-2024 (U-17).

В жеребьевке в штаб-квартире УЕФА в Ньоне приняли участие 52 национальные ассоциации. Сборная Украины находилась во второй корзине посева. По итогам жеребьевки украинцы попали в группу 3, где сразятся со сборными Германии, Финляндии и Лихтенштейна.

Мини-турниры пройдут в период с 1 июля по 21 ноября 2023 года. Обладатели двух первых мест в отборочных группах и пять лучших обладателей третьих позиций по результатам матчей с первой и второй командами выйдут в элитный раунд квалификации.

Как известно, Кипр на правах хозяина получил прямой пропуск в финальную стадию, а сборная Нидерландов приступит к борьбе с элитным раундом отбора.

Состав квалификационных групп Евро-2024 (U-17)

  • Группа 1: Дания, Австрия, Грузия, Литва
  • Группа 2: Швеция, Польша, Латвия, Молдова
  • Группа 3: Германия, Украина, Финляндия, Лихтенштейн
  • Группа 4: Сербия, Словения, Люксембург, Азербайджан
  • Группа 5 Португалия, Чехия, Черногория, Албания
  • Группа 6: Франция, Норвегия, Румыния, Эстония
  • Группа 7: Турция, Шотландия, Беларусь, Казахстан
  • Группа 8: Испания, Словакия, Северная Македония, Мальта
  • Группа 9: Англия, Хорватия, Косово, Фарерские острова
  • Группа 10: Ирландия, Швейцария, Исландия, Армения
  • Группа 11: Италия, Греция, Северная Ирландия, Сан-Марино
  • Группа 12: Бельгия, Израиль, Уэльс, Гибралтар
  • Группа 13: Венгрия, Босния и Герцеговина, Болгария, Андорра
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Владимир Езерский Украина U-17
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
УАФ

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде