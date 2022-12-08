Сборная Украины U-17 узнала соперников в отборе на Евро-2024

Сегодня, 8 декабря, юношеская сборная Украины U-16 (футболисты не старше 2007 года рождения), которую возглавляет Владимир Езерский, узнала своих соперников в квалификационном раунде Евро-2024 (U-17).

В жеребьевке в штаб-квартире УЕФА в Ньоне приняли участие 52 национальные ассоциации. Сборная Украины находилась во второй корзине посева. По итогам жеребьевки украинцы попали в группу 3, где сразятся со сборными Германии , Финляндии и Лихтенштейна .

Мини-турниры пройдут в период с 1 июля по 21 ноября 2023 года. Обладатели двух первых мест в отборочных группах и пять лучших обладателей третьих позиций по результатам матчей с первой и второй командами выйдут в элитный раунд квалификации.

Как известно, Кипр на правах хозяина получил прямой пропуск в финальную стадию, а сборная Нидерландов приступит к борьбе с элитным раундом отбора.

Состав квалификационных групп Евро-2024 (U-17)