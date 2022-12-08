Сборная Украины U-17 узнала соперников в отборе на Евро-2024
Жребий брошен
Фото: uefa.com
Сегодня, 8 декабря, юношеская сборная Украины U-16 (футболисты не старше 2007 года рождения), которую возглавляет Владимир Езерский, узнала своих соперников в квалификационном раунде Евро-2024 (U-17).
В жеребьевке в штаб-квартире УЕФА в Ньоне приняли участие 52 национальные ассоциации. Сборная Украины находилась во второй корзине посева. По итогам жеребьевки украинцы попали в группу 3, где сразятся со сборными Германии, Финляндии и Лихтенштейна.
Мини-турниры пройдут в период с 1 июля по 21 ноября 2023 года. Обладатели двух первых мест в отборочных группах и пять лучших обладателей третьих позиций по результатам матчей с первой и второй командами выйдут в элитный раунд квалификации.
Как известно, Кипр на правах хозяина получил прямой пропуск в финальную стадию, а сборная Нидерландов приступит к борьбе с элитным раундом отбора.
Состав квалификационных групп Евро-2024 (U-17)
- Группа 1: Дания, Австрия, Грузия, Литва
- Группа 2: Швеция, Польша, Латвия, Молдова
- Группа 3: Германия, Украина, Финляндия, Лихтенштейн
- Группа 4: Сербия, Словения, Люксембург, Азербайджан
- Группа 5 Португалия, Чехия, Черногория, Албания
- Группа 6: Франция, Норвегия, Румыния, Эстония
- Группа 7: Турция, Шотландия, Беларусь, Казахстан
- Группа 8: Испания, Словакия, Северная Македония, Мальта
- Группа 9: Англия, Хорватия, Косово, Фарерские острова
- Группа 10: Ирландия, Швейцария, Исландия, Армения
- Группа 11: Италия, Греция, Северная Ирландия, Сан-Марино
- Группа 12: Бельгия, Израиль, Уэльс, Гибралтар
- Группа 13: Венгрия, Босния и Герцеговина, Болгария, Андорра
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