Нагорняк: Никто не собирается сбрасывать со счетов Данию и Люксембург

Главный тренер юношеской сборной Украины U-19 Сергей Нагорняк прокомментировал результаты жеребьевки элит-раунда отбора Евро-2023. Напомним, сине-желтые попали в группу 3, где сыграют с командами Испании (хозяева турнира), Дании и Люксембурга.

"Вышел нормальный жребий. Хотя, конечно, из второй корзины нам достался, пожалуй, самый сильный оппонент в лице испанцев. У нас с ними последняя игра, поэтому в очном поединке и решим, кому ехать на чемпионат Европы. И ничего страшного в том, что соревнования пройдут в Испании, нет. Во время квалификации футболисты сборной Украины почувствовали, что можно играть с любым соперником, несмотря на то, какие ценники висят на его исполнителях.

В то же время, никто не собирается сбрасывать со счетов Данию и Люксембург. Это будут очень сложные матчи. К примеру, Нидерланды не попали в элит-раунд, а Люксембург там оказался. В квалификационном турнире вообще хватало сюрпризов.

Вряд ли зимой выйдет собраться, поскольку все клубы будут готовиться к чемпионату поэтому, скорее всего, наша подготовка пройдет накануне официальных соревнований.

Но ничего, будем исходить из той ситуации, в которой находимся, будем рассчитывать на тех футболистов, которые выступали в квалификационном раунде", - сказал наставник.