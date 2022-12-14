Езерский: У Сборной Украины U-16 соперники такого уровня, как в элитном раунде отбора

Главный тренер юношеской сборной Украины U-16 Владимир Езерский прокомментировал результаты жеребьевки квалификационного раунда Евро-2024 (U-17). Напомним, сине-желтые встретятся с командами Германии, Финляндии и Лихтенштейна (хозяин соревнований).

"Как правило, такие соперники, как, например, выпали нам в ходе жеребьевки квалификационного раунда, встречаются в решающем перед выходом в финальную часть Евро, элитном раунде отбора. О Германии и говорить нечего — это топ-сборная Европы в любой возрастной категории В Финляндии сейчас футбольный бум, там хорошо выстроена вертикаль подготовки сборных Лихтенштейн — хозяин будущего турнира. И пусть эта команда уступает по своему уровню, домашние стены будут заставлять ее сыграть с супермотивацией.

Что касается нас, то актуальна селекция и проведение сборов с обязательным наличием спаррингов, ведь эта сборная Украины еще вообще не собиралась вместе, тогда как соперники провели уже около 10 товарищеских матчей.

Впрочем, я понимаю сегодняшнюю реальность. Первенство ДЮФЛУ в полной мере не проводится. Многие перспективные футболисты нужного нам возраста разъехались по всем уголкам Европы. Поэтому только селекционные сборы дадут возможность как можно лучше подготовиться к квалификационному раунду. Если это удастся сделать, то сборная Украины может и должна достигать поставленных целей", - подытожил Езерский.