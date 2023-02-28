Юрий Мороз вызвал на матчи квалификации Евро-2023 (U-17) 20 футболистов
Команда начала свой сбор
Фото: пресс-служба УАФ
28 февраля юношеская сборная Украины U-17 начала сбор, посвященный выступлению в элит-раунде отбора Евро-2023.
Сегодня во второй половине дня команда на автобусе отправилась в Румынию, откуда самолетом вылетит в Кипр, где и пройдут соревнования.
Кроме хозяев турнира соперниками сине-желтых также станут сборные Италии и Ирландии.
На этот сбор главным тренером сборной Украины Юрием Морозом были приглашены 20 футболистов.
Вратари: Маркиян Бакус ("Рух" Львов), Вячеслав Суркис ("Заря" Луганск).
Защитники: Владислав Захарченко, Максим Коробов, Денис Дикий (все — "Заря" Луганск), Кирилл Дигтярь ("Металлист" Харьков), Даниил Гаража ("Днепр-1" Днепр), Артур Бакай ("Зальцбург", Австрия).
Полузащитники: Виктор Цуканов ("Шахтер" Донецк), Данило Хан ("Днепр-1" Днепр), Геннадий Синчак ("Металлист" Харьков), Богдан Будко (АЗ, Нидерланды), Кирилл Осипенко, Давид Белый, Данило Ищенко, Владислав Калин (все – "Заря" Луганск).
Нападающие: Кирилл Пашко, Матвей Пономаренко (оба — "Заря" Луганск), Даниил Кайдалов ("Металлист" Харьков), Владислав Руснак ("Сиена", Италия).
7 марта Украина сыграет против Кипра, 10 марта – против Ирландии и 13 марта – против Италии. Все матчи пройдут в Пафосе.
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