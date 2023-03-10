Украина U-17 в элит раунде отбора Евро-2023 проиграла Ирландии, пропустив 3 гола от 15-летнего тинейджера

В пятницу, 10 марта, юношеская сборная Украины U-17 сыграла свой второй поединок в элит-раунде квалификации Евро-2023.

После победы над Кипром (4:2) шансы команды Юрия Мороза в поединке с Ирландией

"Сине-желтые" начали матч крайне неудачно – к 12-й минуте наша команда горела со счетом 0:2, причем без явных намеков на контригру.

Ну а на 62-й минуте ирландцы забили третий гол, оформив окончательны счет. Интересно, что все три гола в составе соперника забил 15-летний форвард Мейсон Мелия.

0:3. И теперь для возможного выхода из группы Украине нужно побеждать в последнем туре 13 марта побеждать Италию.

Украина U17 - Ирландия U17 0:3

Голы: Мелия(4, 12, 62)

Украина U17: Бакус, Бакай (Кайдалов, 66), Коробов, Захарченко, Дикий, Ищенко (Руснак, 66), Пашко, Белый (Осипенко, 66), Хан (Будко, 33), Калин, Пономаренко

Турнирная таблица после двух туров:

1. Ирландия – 4 очка

2. Италия – 4

3. Украина – 3

4. Кипр – 0