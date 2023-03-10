Украина U-17 в элит раунде отбора Евро-2023 проиграла Ирландии, пропустив 3 гола от 15-летнего тинейджера
Матч для подопечных Мороза не задался с самого начала
fai.ie
В пятницу, 10 марта, юношеская сборная Украины U-17 сыграла свой второй поединок в элит-раунде квалификации Евро-2023.
После победы над Кипром (4:2) шансы команды Юрия Мороза в поединке с Ирландией
"Сине-желтые" начали матч крайне неудачно – к 12-й минуте наша команда горела со счетом 0:2, причем без явных намеков на контригру.
Ну а на 62-й минуте ирландцы забили третий гол, оформив окончательны счет. Интересно, что все три гола в составе соперника забил 15-летний форвард Мейсон Мелия.
0:3. И теперь для возможного выхода из группы Украине нужно побеждать в последнем туре 13 марта побеждать Италию.
Украина U17 - Ирландия U17 0:3
Голы: Мелия(4, 12, 62)
Украина U17: Бакус, Бакай (Кайдалов, 66), Коробов, Захарченко, Дикий, Ищенко (Руснак, 66), Пашко, Белый (Осипенко, 66), Хан (Будко, 33), Калин, Пономаренко
Турнирная таблица после двух туров:
1. Ирландия – 4 очка
2. Италия – 4
3. Украина – 3
4. Кипр – 0
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