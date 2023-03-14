Сборная Украины U-17 проиграла Италии и не вышла из группы элит-раунда квалификации Евро-2023

Юношеская сборная Украины U-17 провела свой заключительный матч в элит-раунде квалификации Евро-2023.

13 марта подопечные Юрия Мороза играли с Италии, при этом, украинцам нужна была только победа.

В начале матча у украинцев было несколько моментов, однако затем инициатива перешла к итальянцам и на 40-й минуте Раваньоле сумел открыть счет, оставшись без опеки в штрафной.

В дальнейшем итальянцы продолжали доминировать и на 77-й минуте отличились вторично – забил Либерали.

В конце встречи апеннинцы оформили третий гол — классный удар в «девятку» получился у Мендичино.

Таким образом, юношеская сборная Украины уступила 0:3, заняла третье место в группе и, к сожалению, не сыграет на чемпионате Европы.

Украина (U-17) - Италия (U-17) 0:3

Голы: Раваньоле (40), Либерали (77), Мендичино (87).

Украина (U-17): Суркис, Кайдалов (Бакай, 86), Коробов, Захарченко, Дикий, Ищенко (Белый, 61), Синчук (Хан, 75), Осипенко (Пашко, 61), Будко, Калин (Руснак, 75), Пономаренко.

Турнирная таблица:

1. Ирландия – 7 очков

2. Италия – 7

3. Украина – 3

4. Кипр – 0