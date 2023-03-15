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Нагорняк вызвал на матчи отбора элит-раунда отбора Евро U-19 20 игроков

Юношеские сборные Украины
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Нужно занять первое место в группе с Испанией, Данией и Люксембургом

Нагорняк вызвал на матчи отбора элит-раунда отбора Евро U-19 20 игроков

uaf.ua

Новина українською

19 марта у сборной Украины U-19 начнется сбор, приуроченный к поединкам элитного раунда квалификации Евро-2023.

В Испании "сине-желтые" будут противостоять хозяевам турнира, а также сборным Люксембурга и Дании. В финальную стадию выйдут победители групп.

Главный тренер украинской команды Сергей Нагорняк вызвал на этот сбор 20 футболистов.

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Состав юношеской сборной Украины U-19

Вратари: Юрий-Владимир Герета ("Рух" Львов), Денис Барченко ("Шахтер" Донецк)

Защитники: Андрей Булеза ("Минай"), Александр Роспутько ("Шахтер" Донецк), Артем Бенедюк ("Динамо" Киев), Виталий Холод, Богдан Слюбик, Андрей Китела (все – "Рух" Львов), Даниил Удод ("Аль-Айн", ОАЭ)

Полузащитники: Иван Лосенко, Олег Пушкарев, Александр Ющенко, Антон Глущенко (все – "Шахтер" Донецк), Антон Царенко ("Динамо" Киев), Кирилл Сигеев ("Александрия"), Дмитрий Черныш ("Ворскла" Полтава), Иван Варфоломеев ("Слован", Чехия), Владимир Харабара ("Нюрнберг", Германия), Никита Александров ("Ривас Мадрид", Испания)

Нападающий: Игорь Горбач ("Динамо" Киев).

Календарь элит-раунда отбора Евро-2023 (U-19) в группе 3

22.03.2023

Дания - Испания (18.00)

Украина - Люксембург (21.00)

25.03.2023

Украина - Дания (17.00)

Испания - Люксембург (19.00)

28.03.2023

Испания - Украина (19.00)

Люксембург - Дания (19.00)

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Источник:
УАФ

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