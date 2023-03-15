Нагорняк вызвал на матчи отбора элит-раунда отбора Евро U-19 20 игроков
Нужно занять первое место в группе с Испанией, Данией и Люксембургом
uaf.ua
19 марта у сборной Украины U-19 начнется сбор, приуроченный к поединкам элитного раунда квалификации Евро-2023.
В Испании "сине-желтые" будут противостоять хозяевам турнира, а также сборным Люксембурга и Дании. В финальную стадию выйдут победители групп.
Главный тренер украинской команды Сергей Нагорняк вызвал на этот сбор 20 футболистов.
Состав юношеской сборной Украины U-19
Вратари: Юрий-Владимир Герета ("Рух" Львов), Денис Барченко ("Шахтер" Донецк)
Защитники: Андрей Булеза ("Минай"), Александр Роспутько ("Шахтер" Донецк), Артем Бенедюк ("Динамо" Киев), Виталий Холод, Богдан Слюбик, Андрей Китела (все – "Рух" Львов), Даниил Удод ("Аль-Айн", ОАЭ)
Полузащитники: Иван Лосенко, Олег Пушкарев, Александр Ющенко, Антон Глущенко (все – "Шахтер" Донецк), Антон Царенко ("Динамо" Киев), Кирилл Сигеев ("Александрия"), Дмитрий Черныш ("Ворскла" Полтава), Иван Варфоломеев ("Слован", Чехия), Владимир Харабара ("Нюрнберг", Германия), Никита Александров ("Ривас Мадрид", Испания)
Нападающий: Игорь Горбач ("Динамо" Киев).
Календарь элит-раунда отбора Евро-2023 (U-19) в группе 3
22.03.2023
Дания - Испания (18.00)
Украина - Люксембург (21.00)
25.03.2023
Украина - Дания (17.00)
Испания - Люксембург (19.00)
28.03.2023
Испания - Украина (19.00)
Люксембург - Дания (19.00)
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