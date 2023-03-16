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Мороз объяснил провал сборной Украины U-17 в элит-раунде отбора Евро-2023

Юношеские сборные Украины
(1 голосов)

Ошибки в обороне подкосили сине-желтых

Мороз объяснил провал сборной Украины U-17 в элит-раунде отбора Евро-2023

Фото: прес-служба УАФ

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Главный тренер сборной юношеской сборной Украины U-17 Юрий Мороз подвел итоги выступления команды в элит-раунде квалификации Евро-2023. Напомним, сине-желтые заняли третье место в группе и не вышли в финальную часть турнира.

— Юрий Леонтьевич, насколько сильно вы расстроены невыходом своих подопечных в финальную часть Евро?

Расстроены все. После первого матча с Кипром настроение было хорошим, но второй поединок против Ирландии нас подкосил. Совсем слабо сыграли в обороне.

— Ключевым был поединок именно с Ирландией?

Ошибки в обороне на 4-й и 12-й минутах нас подкосили. Совсем не это я ожидал увидеть от своих подопечных, сами себе привозили голы. Перестроились, начали играть в два нападающих, но в итоге пропустили контратаку, и все закончилось. Впрочем, даже после этой встречи мы имели шанс выйти из группы ...

— В матчах против Ирландии и Италии сине-желтые не смогли забить. Настолько сильны были оппоненты, или нам не хватило мастерства?

Это сильные соперники. Я еще до турнира говорил, что каждая страна научилась играть в футбол. В атаке ирландцы и итальянцы были сильнее, а в обороне мы допускали простые ошибки, игроки этого звена не порадовали, поэтому результат очевиден. Но не будем посыпать голову пеплом, впереди много работы.

А еще я хотел бы поблагодарить наших болельщиков, которые поддерживали сборную Украины на Кипре, - сказал Мороз.

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В статье: Юрий Мороз Украина U-17
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Источник:
УАФ

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