Плохое начало. Украина U-19 проиграла Люксембургу в первой игре элит-раунда отбора на Евро-2023
Не воспользовались осечкой конкурентов
Фото: УАФ
Юношеская сборная Украины стартовала в элит-раунде отбора на Евро-2023. Напомним, что коллектив Нагорняка попал в одну группу с Испанией, Люксембургом и Данией, а для того, чтобы выйти на континентальное первенство в своей возрастной группе, в квартете необходимо занимать первое месте. Об этом мы писали в отдельно материале.
Украинские юноши выходили на матч, зная результат поединка между Испанией и Данией. Их одногодки голов не забивали, а потому уже сегодня команда Нагорняка могла приблизиться к Евро, если бы обыграла Люксембург. Однако не зря коуч нашей сборной назвал данную игру сложнейшим испытанием. Игра получилась тяжелой и равной. "Сине-желтые" первыми открыли счету усилиями Горбача, однако были впереди лишь пять минут - вскоре Элшан вернул равенство на табло.
Проблемы "сине-желтых" продолжились после перерыва, хотя если быть точнее, проблемы только усилились. Номинальным гостям игры (все матчи проходят в Испании) понадобилось лишь 15 минут, дабы выйти вперед - Элшан оформил дубль. К сожалению, несмотря на замены от коуча и несколько созданных эпизодов, "сине-желтые" не смогли вернуться в игру, проиграв Люксембургу в стартовом матче. Более того, уже в компенсированное время на вторую желтую наиграл основной защитник Удод, покинувший поле из-за удаления. И все очень сильно ухудшает положение дел.
Евро-2023, элит-раунд отбора
Украина U-19 - Люксембург U-19 1:2
Голы: Горбач 12 - Элшан 17, 59
Украина U-19: Герета - Китела, Слюбик, Удод, Булеза - Варфоломеев, (Александров 87) Сигеев (Роспутко 60), Царенко (Харабара 60) - Глущенко, Горбач, Пушкарев (Черныш 60)
Люксембург U-19: Маргату - Торреш, Гонсалвеш, Икене, Лохей - де Оливейра, Бербери (Клисурица 69) - Дардари, Элшан (Турпинг 74), Родригеш (Сушар 87) - Перейра
Предупреждения: Булеза 34, Китела 73, Удод 82, 90+2 - Дардари 26, 90+4, Торреш 64
Удаление: Удод 90+2 - Дардари 90+4
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