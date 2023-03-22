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Плохое начало. Украина U-19 проиграла Люксембургу в первой игре элит-раунда отбора на Евро-2023

Юношеские сборные Украины
(2 голосов)

Не воспользовались осечкой конкурентов

Плохое начало. Украина U-19 проиграла Люксембургу в первой игре элит-раунда отбора на Евро-2023

Фото: УАФ

UA-Футбол
Новина українською

Юношеская сборная Украины стартовала в элит-раунде отбора на Евро-2023. Напомним, что коллектив Нагорняка попал в одну группу с Испанией, Люксембургом и Данией, а для того, чтобы выйти на континентальное первенство в своей возрастной группе, в квартете необходимо занимать первое месте. Об этом мы писали в отдельно материале.

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Украинские юноши выходили на матч, зная результат поединка между Испанией и Данией. Их одногодки голов не забивали, а потому уже сегодня команда Нагорняка могла приблизиться к Евро, если бы обыграла Люксембург. Однако не зря коуч нашей сборной назвал данную игру сложнейшим испытанием. Игра получилась тяжелой и равной. "Сине-желтые" первыми открыли счету усилиями Горбача, однако были впереди лишь пять минут - вскоре Элшан вернул равенство на табло.

Проблемы "сине-желтых" продолжились после перерыва, хотя если быть точнее, проблемы только усилились. Номинальным гостям игры (все матчи проходят в Испании) понадобилось лишь 15 минут, дабы выйти вперед - Элшан оформил дубль. К сожалению, несмотря на замены от коуча и несколько созданных эпизодов, "сине-желтые" не смогли вернуться в игру, проиграв Люксембургу в стартовом матче. Более того, уже в компенсированное время на вторую желтую наиграл основной защитник Удод, покинувший поле из-за удаления. И все очень сильно ухудшает положение дел.

Плохое начало. Украина U-19 проиграла Люксембургу в первой игре элит-раунда отбора на Евро-2023 - изображение 1

Евро-2023, элит-раунд отбора
Украина U-19 - Люксембург U-19 1:2
Голы: Горбач 12 - Элшан 17, 59
Украина U-19: Герета - Китела, Слюбик, Удод, Булеза - Варфоломеев, (Александров 87) Сигеев (Роспутко 60), Царенко (Харабара 60) - Глущенко, Горбач, Пушкарев (Черныш 60)
Люксембург U-19: Маргату - Торреш, Гонсалвеш, Икене, Лохей - де Оливейра, Бербери (Клисурица 69) - Дардари, Элшан (Турпинг 74), Родригеш (Сушар 87) - Перейра
Предупреждения: Булеза 34, Китела 73, Удод 82, 90+2 - Дардари 26, 90+4, Торреш 64
Удаление: Удод 90+2 - Дардари 90+4

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В статье: Люксембург Украина U-19
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Комментарии (3)
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Djon (Україна)
22.03.2023 в 23:25
Програти Люксембургу...... чекайте по п'ять від Іспанії та Данії.
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Cassid (Kiev)
22.03.2023 в 23:08
Это те игроки, которые двумя командами в евровесну вышли?Ну шо, чувствуется рука тренера.
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sidor3 (Киев)
22.03.2023 в 23:00
Уже и Люксембургу проигрываем. Не хватало Ротаня тренером еще в одной сборной. Сборище тренеров физруков во всех сборных. Привет от Повелко.
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0
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