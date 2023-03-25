На Евро-2023 не сыграем. Украина U-19 минимально уступила Дании в элит-раунде отбора

Проиграв в первом туре элитного раунда отбора на юношеское Евро Люксембургу, у Украины U-19 не оставалось особого выбора. Для коллектива Нагорняка это не оставляло ни шанса для маневра - нужно было побеждать в двух последующих матчей. И против Дании, и против Испании. Благо оба соперника в первом туре сыграли вничью. Напомним, что только первое место дает шанс выйти на юношеское Евро-2023, остальные три команды пролетают мимо турнира.

Украинцы здорово начали матч, открыв счет на исходе получаса матча - после точного паса от Горбача забил Царенко. Казалось, что дальше будет лучше, но по итогу началось повторение кошмарной игры против Люксембурга. Перед свистком на перерыв датчане сумели сравнять счету, а уже вначале второго тайма забили еще, впервые выйдя вперед. Украине нужно было забивать минимум дважды.

К сожалению, исправить положение коллектив Нагорняка не смог. 1:2 сегодня и ноль балов по итогам двух игр в элит-раунде. Увы, но это означает досрочное завершение пути, ибо забраться на первое место у Украины U-19 не получится. Будущее первенство Европы на Мальте пройдет без "сине-желтых".

Евро-2023, элит-раунд отбора. Второй тур

Украина U-19 - Дания U-19 1:2

Голы: Царенко 31 - Доргу 45, Сертдемир 51

Украина U-19: Герета - Китела, Холод, Слюбик, Булеза - Роспутько, Варфоломеев (Лосенко 81), Царенко (Сигеев 57) - Глущенко (Харабара 57), Горбач (Черныш 66), Пушкарев (Бенедюк 66)

Дания U-19: Сандер, Мортенсен, Тексель, Барслунд, Доргу, Сертдемир, Энггаард (Эйдум 46), Андерсен (Лунг 71), Андреасен (Бундгаард 63), Росс, Кристенсен

Предупреждения: Варфоломеев 68, Роспутько 80 - Энггаард 35