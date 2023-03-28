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Теперь разгром от испанцев. Украина U-19 с тремя поражениями завершает элит-раунд отбора на Евро-2023

Юношеские сборные Украины
(1 голосов)

Грустное завершение грустного отбора

Теперь разгром от испанцев. Украина U-19 с тремя поражениями завершает элит-раунд отбора на Евро-2023

Фото: УАФ

Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

Еще до начала сегодняшнего матча было понятно, что на юношеском Евро-2023 Украина не сыграет. Коллектив Нагорняка в элит-раунде отбора сначала проиграл Люксембургу, а после и Дании, при чем оба матча прошли по одному сценарию - "сине-желтые" быстро забивают, после пропускают по разу в каждом из таймов и просто отдают игру. Ноль балов после двух туров означали конец борьбы за путевку на Евро, ибо из группы выходит лишь одна команда из четырех. Но можно было еще пошуметь напоследок, вставив палки в колеса испанцам, ведущих борьбу за лидерство в квартете.

Вероятно, именно из-за этого Нагорняк отошел от привычных 4-3-3, доверившись схеме с пятью защитниками. Помогли ли Украине 5-4-1? Ответ был дан уже на седьмой минуте, когда футболисты испанцев праздновали второй забитый гол. Как вам такое начало? Более того, уже к середине тайма юношеская "красная фурия" довела счет до разгрома и просто закрыла игру. Тут бы гол престижа забить, а не про первые очки в элит-раунде отбора думать...

Увы, второй тайм положение не исправил, а скорее даже ухудшил. Форвард Барбера забил четвертый гол в игре, после чего счет уже не менялся. 0:4, коллектив Нагорняка не лучшим образом завершает элит-раунд отбора на Евро-2023. Летнюю Мальту юным "сине-желтым" не увидеть.

Евро-2023, элит-раунд отбора. Третий тур
Испания U-19 - Украина U-19 4:0
Голы: Паласиос 3, Аларкон 7, Родригес 22, Барбера 59
Испания U-19: Гонсалез - Фреснеда, Касас, Гонсеровски (Гаррета 67), Валье - Ахомах, Анхель (Перес 46), Паласиос (Кальво 80) - Аларкон (Пуйоль 71), Барбера, Родригес (Гонзало 46)
Украина U-19: Барченко - Китела (Карабара 61), Слюбик, Удод, Холод, Булеза - Царенко (Черныш 61), Лосенко (Глушенко 71), Роспутько (Бенедюк 83), Сигеев - Пушкарев (Александров 83)
Предупреждения: Родригес 10, Анхель 28 - Пушкарев 32, Роспутько 45

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В статье: Украина U-19 Испания U-19
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Комментарии (4)
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Зритель (Харьков)
28.03.2023 в 21:14
Це наш нинішній реальний рівень - десь третя десятка в Європі. Якщо не нижче.
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djeff2015 (Запоріжжя)
28.03.2023 в 21:12
фу.... тьолки припудрені.
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Siren05 (Мариуполь)
28.03.2023 в 21:06
Проигрываем по всем футбольнеым фронтам. Да, раньше хотя бы юноши радовали. Но не сейчас, к сожалению
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Romantíco777 (Alicante)
28.03.2023 в 21:04
А может и эту сборную тренирует Ротань?))))
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