Слюбик: Думаю, это реально - попасть в сборную Украины из Руха
У Руха много футболистов играют в юношеских сборных Украины
Фото: fcrukh.com
Защитник "
– Кроме того, что играешь за "желто-черных", ты еще недавно выступал за сборную Украины U-19. Последний период для этой команды получился неудачным – проиграли все три поединка группового этапа элит-раунда отбора к Евро-2023. Почему так вышло?
– Честно говоря, даже не знаю, что произошло. Что в первом матче с Люксембургом, во втором с Данией смело могли выигрывать, открывали счет, а затем пропускали дважды. С той же Испанией вполне реально было на ничью играть, но проиграли. Даже не могу объяснить такой нефарт и эту полосу неудач… Честно, не знаю, что сказать… Так бывает в футболе.
– По статистическим показателям, например, с Данией, вы превосходили соперника по всем компонентам…
– Да так. Но просто в итоге нам не пошло в этих играх, откровенно не везло…
– Когда-то Григорий Козловский говорил, что его мечтой является то, чтобы 11 представителей "Руха" выступали за национальную сборную Украины. По твоему мнению, это может стать реальностью, учитывая, что "руховцы" есть в большинстве украинских сборных разных возрастов?
– Считаю, что мечта каждого футболиста – попасть в национальную сборную Украины. Я и другие игроки "Руха" – не исключение. Думаю, это реально. Но для этого нам, футболистам нужно много работать.
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