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Слюбик: Думаю, это реально - попасть в сборную Украины из Руха

Юношеские сборные Украины
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У Руха много футболистов играют в юношеских сборных Украины

Слюбик: Думаю, это реально - попасть в сборную Украины из Руха

Фото: fcrukh.com

Новина українською

Защитник "Руха" Богдан Слюбик рассказал о последних неудачных матчах сборной Украины U19 и желании попасть в национальную сборную.

– Кроме того, что играешь за "желто-черных", ты еще недавно выступал за сборную Украины U-19. Последний период для этой команды получился неудачным – проиграли все три поединка группового этапа элит-раунда отбора к Евро-2023. Почему так вышло?

– Честно говоря, даже не знаю, что произошло. Что в первом матче с Люксембургом, во втором с Данией смело могли выигрывать, открывали счет, а затем пропускали дважды. С той же Испанией вполне реально было на ничью играть, но проиграли. Даже не могу объяснить такой нефарт и эту полосу неудач… Честно, не знаю, что сказать… Так бывает в футболе.

– По статистическим показателям, например, с Данией, вы превосходили соперника по всем компонентам…

– Да так. Но просто в итоге нам не пошло в этих играх, откровенно не везло…

– Когда-то Григорий Козловский говорил, что его мечтой является то, чтобы 11 представителей "Руха" выступали за национальную сборную Украины. По твоему мнению, это может стать реальностью, учитывая, что "руховцы" есть в большинстве украинских сборных разных возрастов?

– Считаю, что мечта каждого футболиста – попасть в национальную сборную Украины. Я и другие игроки "Руха" – не исключение. Думаю, это реально. Но для этого нам, футболистам нужно много работать.

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В статье: Украина Украина U-19 Рух (Львов) Богдан Слюбик
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Источник:
ФК Рух

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