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Игроки сборной U-19 собрали деньги на четыре 3d-принтера для "Птахів Мадяра"

Юношеские сборные Украины
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В дело пошли и футболки с автографами легендарного Филиппо Индзаги

Игроки сборной U-19 собрали деньги на четыре 3d-принтера для "Птахів Мадяра"

uaf.ua

Новина українською

Игроки юношеской сборной Украины U-19 собрали средства на приобретение необходимого оборудования для воинов ВСУ, которые защищают нашу землю российских оккупантов.

Так, футболисты приобрели четыре 3d-принтера для подразделения аэрозведки "Птахі Мадяра".

Часть средств на покупку оборудования была собрана по итогам благотворительного аукциона, лотом которого стала футболка сборной Италии с фамилией легендарного форварда Филиппо Индзаги. Звездный в прошлом футболист подписал ее во время товарищеского матча молодежных сборных Италии и Украины.

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Это не первая инициатива футболистов, тренерского и административного штаба молодежной команды. Прошлым летом они приобрели рацию для бойцов 98-го батальона "Днепр-Азов". Кроме того, футболисты сборной передали воинам приобретенный за свой счет автомобиль для выполнения боевых задач вблизи Бахмута Донецкой области.

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В статье: Украина U-19 война с россией
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Источник:
УАФ

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