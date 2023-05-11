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Сборная Украины U-16 с поражения стартовала на Турнире развития УЕФА

Юношеские сборные Украины
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Сине-желтые уступили Словакии

Сборная Украины U-16 с поражения стартовала на Турнире развития УЕФА

Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов

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Юношеская сборная U-16 стартовала на Турнире развития УЕФА в Словакии поединком с хозяевами. На 25-й минуте Степанов вывел сине-желтых вперед, ударом головой замкнув подачу Лихолита.

Во втором тайме словаки сумели отыграться - после фола Волошина в собственной штрафной пенальти реализовал Влна.

В итоге победителя определяла серия пенальти, где сильнее оказались словаки - 3:1. Поэтому хозяева набирают два очка, а сине-желтые - одно. Следующий матч подопечные Владимира Езерского проведут 12 мая против Ирландии.

Турнир развития УЕФА среди команд U-16

Словакия (U-16) — Украина (U-16) — 1:1 (по пенальти — 3:1)

Голы: Влна (78, с пенальти) - Степанов (25).

Украина: Петренко (Волошин, 67), Шелекета (Рыбак, 67), Третьяк (Варивода, 67), Дегтярь (к) (Мартюк, 67), Стрельчук (Добреля, 67), Гармаш (Ильченко, 79), Драган, Лихолит (Редушко, 79), Озимай (Сорока, 67), Ухань, Степанов (Есин, 67).

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В статье: Украина U-16
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Источник:
УАФ

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