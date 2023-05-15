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Сборная Украины U-16 победой завершила выступления на Турнире развития

Юношеские сборные Украины
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В заключительном матче сине-желтые обыграли команду Латвии

Сборная Украины U-16 победой завершила выступления на Турнире развития

Фото: прес-служба УАФ

Новина українською

Юношеская сборная Украины U-16 (футболисты не старше 2007 года рождения) провела заключительный поединок на Турнире развития УЕФА в Словакии.

Подопечные Владимира Езерского стартовали в соревнованиях поражением в серии 11-метровых от хозяев турнира, после чего проиграли команде Ирландии (1:3). Теперь же сине-желтые на поле "MOL Арены" в Дунайской Стреде встречались с латвийцами.

Наши ребята победили со счетом 4:0 благодаря голам Даниила Пилипчука, Ивана Лихолита, Артема Степанова и Александра Сороки. В итоге украинские юноши заняли на турнире второе место.

15.05.2023

Латвия (U-16) - Украина (U-16) - 0:4

Голы: Пилипчук, Лихолит, Степанов, Сорока.

Украина (стартовый состав): Волошин, Шеликета, Варивода, Мартюк, Стрельчук, Сорока (к), Гармаш, Лихолит, Озимай, Ухань, Пилипчук.

Напомним, что эта сборная Украины готовится к квалификационному раунду Евро-2024 (U-17). В период с 15-го по 21 октября сине-желтые встретятся с командами Германии, Финляндии и Лихтенштейна (хозяин соревнований).

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В статье: Украина U-16
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Источник:
УАФ

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