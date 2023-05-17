Яцык: Петраков - очень честный и порядочный человек. Все говорит в глаза

20-летний полузащитник "Динамо" Александр Яцык высказался об Александре Петракове, под руководством которого он играл в сборной Украины U-17.

"Об Александре Васильевиче могу сказать только добрые слова. Он – очень хороший мотиватор. Очень честный и порядочный человек. Все говорит в глаза.

Петраков играл в три центральных защитника. Для меня эта схема не была проблемной. Я понимал требования тренера. У "Динамо" два опорных. У Петракова было два опорника", - сказал Яцик.