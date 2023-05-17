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Яцык: Петраков - очень честный и порядочный человек. Все говорит в глаза

Юношеские сборные Украины
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Под руководством тренера играл в сборной Украины U-17

Яцык: Петраков - очень честный и порядочный человек. Все говорит в глаза

Фото: УАФ

Новина українською

20-летний полузащитник "Динамо" Александр Яцык высказался об Александре Петракове, под руководством которого он играл в сборной Украины U-17.

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"Об Александре Васильевиче могу сказать только добрые слова. Он – очень хороший мотиватор. Очень честный и порядочный человек. Все говорит в глаза.

Петраков играл в три центральных защитника. Для меня эта схема не была проблемной. Я понимал требования тренера. У "Динамо" два опорных. У Петракова было два опорника", - сказал Яцик.

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В статье: Александр Петраков Украина U-17 Александр Яцык
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Источник:
sport.ua

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